Koronavírus-járvány

Meghaladta a hatezret a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben elhunytak száma Izraelben

Meghaladta a hatezret a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben elhunytak száma Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn.



Galia Rahav professzor, a Síba kórház fertőző betegségekkel foglalkozó osztályának vezetője szerint alacsonyabb lehetett volna a koronavírus-járvány miatt meghaltak száma, ha lassabban oldották volna fel a zárlatokat, valamint ha gondosabban lezárták volna a repülőteret, és ezért külföldről kevesebb vírushordozó juthatott volna az országba.



Rahav figyelmeztetett arra, hogy továbbra is veszélyeztetettek a be nem oltottak, és nagyobb óvatosságra szólított fel az utóbbi hetekben zajló nyitás során, valamint hangsúlyozta a maszkviselés fontosságát. Emlékeztetett, hogy jelenleg főként fiatalokat ápolnak a koronavírus-fertőzés okozta betegségekkel az intenzív osztályokon, s többen elhunytak közülük.



Egyre lassabb ütemben, de továbbra is folyamatosan nő a halottak száma. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt hónapban átlagosan naponta 22-en, de az elmúlt héten már csak átlagosan 15-en hunytak el egy-egy napon a koronavírus járvány következtében Izraelben, mégpedig az oltási kampány előtt megfertőződött vagy az oltást nem vállaló emberek körében.



Nachman As professzor, a koronajárvány ügyeiért felelős kormánybiztos a ynetnek azt nyilatkozta, hogy csakis a közösségi immunitás kialakulása után oldhatják fel teljes egészében a korlátozásokat, és ehhez legalább hétmillió beoltott szükséges a csaknem 9,4 milliós lakosságból.



A magasfokú átoltottság miatt már fokozatosan javulnak a járványügyi adatok, visszaszorulóban a járvány, de a közösségi immunitást nem lehet elérni nyár előtt, a gyerekek legalább egy részének vakcinázása nélkül.



Az Izraelben élők mintegy 30 százaléka 16 év alatti, és csak akkor lesz beoltható, ha a Pfeizer gyógyszergyártó befejezte oltóanyagának tesztelését gyermekeken. Erre nyár előtt nem számítanak, és így ennél korábban semmiképpen sem történhet meg a teljes visszatérés a járvány előtti helyzethez.







Vasárnap 35 255 izraelit oltottak be először és 73 570-et másodszor - három hét elteltével - a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampányban eddig 5 165 723-an (az ország lakosságának 55,55 százaléka) kapták meg az első és 4 209 104-en a második dózis vakcinát is.



Jelenleg 27 593 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a koronavírus okozta szövődményekkel 995 embert ápolnak kórházakban, közülük 627-an súlyos esetnek számítanak, 212-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 6025-en haltak meg Izraelben.