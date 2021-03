Oroszország

Navalnij - Az elítélt ellenzéki a pokrovi börtöntelepre került

A Vlagyimir megyei Pokrov 2. javítókolóniában őrizetes Alekszej Navalnij - közölte hétfőn az elítélt orosz ellenzéki politikus jogi képviselője, amit az érintett később a közösségi médiában maga is megerősített.



Vjacseszlav Gimagyi ügyvéd tájékoztatása szerint Navalnij tartózkodási helye a moszkvai 235. helyőrségi katonai bíróság idézéséből derült ki. A testület március 1-jén kelt, Navalnijhoz és a kolónia parancsnokához intézett levelében kérte az elítélt videokapcsolaton keresztül való részvételének biztosítását azon a kedden megtartandó tárgyaláson. Ennek témája az érintett panasza lesz, amely szerint az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) nem indított vizsgálatot a megmérgezése ügyében.



Más formában az elmúlt napokban nem hangzott el hivatalos tájékoztatás arról, hogy a politikust hol tartózkodik. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő hétfőn újságíróknak azt mondta, hogy a Kremlnek nincs tudomása Navalnij hollétéről, és a kérdés megválaszolását az orosz Szövetségi Büntetésvégrehajtási Szolgálat (FSZIN) hatáskörébe utalta.



"El sem tudtam képzelni, hogy Moszkvától 100 kilométerre egy koncentrációs tábort lehet elhelyezni" - írta Instagram- és Facebook-bejegyzésében Navalnij, amelyhez egy őt rövidre nyírt hajjal ábrázoló fotót is mellékelt.



Az írta, hogy erőszaknak ugyan nem látta nyomát, de az őrizetesek feszült testtartásából és félénkségéből az a következtetést vonta le, hogy igazak lehetnek azok a történetek, amelyek szerint a pokrovi 2. javítótelepen nemrég még embereket vertek agyon fakalapáccsal. Elpanaszolta, hogy a börtönben végtelen számú szabályt kell szó szerint betartani, mindenhová videokamerát szereltek fel, és a legapróbb szabálysértésről is jelentés készül.



Navalnijt január 17-én Moszkvában őrizetbe vették, amikor hazatért Berlinből, ahol kórházi és rehabilitációs kezelést kapott, miután több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint augusztusban Oroszországban megmérgezték.



Február 2-án egy moszkvai bíróság letöltendőre változtatta Navalnijra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Az ítélet értelmében Navalnijnak a korábban házi őrizetben eltöltött idő figyelembe vételével a rá kirótt három és fél évből valamivel több mint két és fél évet kell letöltenie.



A korábbi verdikt megváltoztatását az orosz büntetésvégrehajtás kérte azt állítva, hogy hatvanszor sértette meg a feltételes szabadlábra helyezéssel járó kötelmeket. Az elsőfokú döntést Navalnij megfellebbezte, de a fővárosi bíróság február 20-án helybenhagyta.



Az elítéltet moszkvai a Matrosszkaja Tyisina börtönből öt nappal később ismeretlen helyre szállították. Március 3-án derült ki, hogy a korábban megjelent sajtóértesülésekkel szemben először nem Pokrovba, hanem a szintén Vlagyimir megyei Kolcsugino 3. nyomozati elkülönítőjébe vitték, ahonnan szintén úgy szállították el, hogy nem közölték az úticélt.