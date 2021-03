Koronavírus-járvány

Hollandiában tízszer jelentettek lehetséges mellékhatást AstraZeneca-oltás után

A gyógyszerek mellékhatásait vizsgáló holland bizottság (Lareb) hétfőn közölte, tíz esetben kapott bejelentést arról, hogy trombózis, illetve embólia lépett fel az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina alkalmazása után.



A Lareb hangsúlyozta, hogy az esetek egyikét sem az a fajta vérrögképződés okozta, amely vérlemezkék számának csökkenésével járt a vakcina alkalmazása után. A bizottság tüzetesen átvizsgálja mind a tíz bejelentést.



A holland vezetés vasárnap este közölte, hogy óvatosságból március 29-éig felfüggeszti az AstraZeneca cég termékét. A döntés értelmében a regionális egészségügyi testületek mintegy 43 ezer oltási időpontot töröltek. Az országban eddig mintegy 264 ezer embert oltottak be a brit-svéd óriásvállalat vakcinájával. Ezt a fajta oltóanyagot Hollandiában elsősorban az egészségügyi dolgozóknak, a 60-64 év közötti korosztálynak, a Down-szindrómásoknak és a kórosan elhízott embereknek adják be.



Vasárnap Írország is bejelentette, hogy nem alkalmazza az AstraZeneca vállalat oltóanyagát, amíg új információk nem érkeznek az esetleges súlyos mellékhatásáról. A múlt héten Norvégiában, Bulgáriában, Dániában, Izlandon és Olaszországban is a felfüggesztették a vakcina alkalmazását.



Az oltóanyag használata után egyes pácienseknél súlyos vérrögképződés jelentkezett, de egyértelmű ok-okozati összefüggést tudományosan még nem igazoltak.