Koronavírus-járvány

Nem lassul a járvány terjedése Ukrajnában

Nem érzékelhető lassulás a koronavírus-járvány terjedésében Ukrajnában, vasárnapra is több mint kilencezer ezer új beteget jegyeztek - annak ellenére, hogy hétvégenként általában kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek -, és ismét rendkívül sokan kerültek kórházba.



Az utóbbi napokban rohamosan nőtt Ukrajnában a napi fertőzöttszám. Egy nappal korábban, szombatra - december közepe óta a legmagasabb napi növekményt - csaknem 13,3 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel, péntekre is már csaknem 13 ezret, míg csütörtökre mintegy kilencezer, azt megelőzően viszont még kevesebb mint 6400 volt egy nap alatt az új beteg.



A vasárnap közölt adatok szerint az elmúlt napban 9012 új esettel 1 460 756-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 145-tel 28 303-ra. Eddig 1 222 516-an gyógyultak meg, az aktív betegek száma viszont több mint hatezerrel 209 937-re nőtt.



Kórházba az elmúlt napon megint kimagaslóan sok, 4216 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napokban is négyezer körüli volt a számuk, azelőtt viszont még nagyjából csak fele annyi.



A legtöbb új beteget, 923-at ezúttal a nyugat-ukrajnai Zsitomir megyéből jelentették.



Petro Porosenko volt ukrán elnök, az Európai Szolidaritás ellenzéki párt vezetője felségével felszólította a kormányt, hogy gyorsítsa fel az oltási kampányt - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál. A volt államfő a Facebookon, felesége, Marina Porosenko pedig egy rádióinterjúban szólalt meg a kérdésben. Mindketten hangsúlyozták, hogy a védőoltás elengedhetetlen a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.



Petro Porosenko mindazonáltal figyelmeztetett arra, hogy a most Ukrajnában rendelkezésre álló oltóanyag-mennyiség kevés, mert a tömeges immunitáshoz legalább a lakosság 80 százalékát kellene beoltani. Jelenleg Ukrajnában egyfajta oltóanyag áll még csak rendelkezésre, az AstraZeneca licence alapján Covishield néven Indiában gyártott vakcina, ebből félmillió dózis érkezett meg eddig. A volt elnök egy március eleji parlamenti felszólalásában hevesen bírálta ezt a vakcinát. Marina Porosenko ezt azzal magyarázta, hogy férje egy orvost idézett, tehát nem a saját véleményét fogalmazta meg a Covishield oltóanyagról.



Az egészségügyi minisztérium vasárnapi közlése szerint a február 24-én elindult oltási kampány óta eddig 51 137-en kapták meg a védőoltást Ukrajnában, közülük szombaton 3596-an. Még mindenki csak az elsőt kapta meg a védettséghez szükséges két oltásból.