Koronavírus-járvány

Rekordmagas járványhullámtól tart a német közegészségügyi intézet

Minden korábbinál magasabbra emelkedhet az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) úgynevezett brit mutációja által indított járványhullám Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) számításai szerint, amelyeket a hétvégén ismertetett a német sajtó.



Az RKI adatai alapján az először Nagy-Britanniában azonosított, B.1.1.7 jelzésű vírusváltozat január második hetében jelent meg Németországban, és az általa okozott fertőzések száma kezdettől fogva exponenciálisan, robbanásszerűen emelkedik.



A járvány alakulásának legfontosabb mutatójaként számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriságot - az előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített számát - tekintve a B.1.1.7 nagyjából heti 46 százalékos növekedési sebességgel tör előre, az általa okozott fertőzések száma nagyjából 12 naponként megduplázódik.



Azonban ez a folyamat az év elején szinte észrevétlenül haladt előre, mert az esetek száma alacsony volt, és visszaszorulóban voltak a SARS-CoV-2 eddigi meghatározó verziói, amelyek a tavaly ősszel elindult második járványhullámot okozták.



A második hullám leszálló ága egybeesett a B.1.1.7 villámgyors szétterjedésével elindult harmadik hullám emelkedő ágának legelső szakaszával. Ezért a valamennyi vírusváltozat által okozott összes regisztrált fertőződés számának alakulását tükröző görbe sokáig azt mutatta, hogy a járványhelyzet fokozatosan, bár lassuló ütemben javul.



Nagyjából február közepétől egyre kevésbé érvényesül a második hullám leszálló ágának hatása, és a brit mutáció terjedése miatt a regisztrált esetek száma stagnálni, majd emelkedni kezdett.

Az RKI szerint azzal kell számolni, hogy az új vírusváltozat lesz a meghatározó, és erősebb fertőzőképessége miatt az elsőnél és a másodiknál is nagyobb járványhullám következik Németországban.



Az intézet előremutató becslése szerint a B.1.1.7 által okozott fertőzések számának alakulását mutató görbe március közepétől meredek emelkedésnek indul. A folyamatok lehetséges alakulását április közepéig vizsgálták, addigra a hétnapi fertőzésgyakoriság a legjobb esetben is 200 fölé emelkedhet, de akár az 500-at is meghaladhatja.



A nagyságrend jelentőségét mutatja, hogy a második hullám 200 körüli hétnapi fertőzésgyakorisággal tetőzött, és megfékezésére a társadalmi és a gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot rendeltek el.



Az RKI vasárnapi jelentése szerint az utóbbi 24 órában országszerte 10 790 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez 33 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 8103-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 569 790 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t.



A hétnapi fertőzésgyakoriság 79. Előző nap 76,10 volt, egy héttel korábban pedig 66,10.



Ugyanakkor a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 70-re csökkent az egy héttel korábbi 96-ről. A csökkenést a legidősebb korosztályokra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra összpontosító oltási kampány előrehaladásának tulajdonítják szakértők. Az új halálesetekkel 73 062-re emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.