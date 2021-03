Koronavírus-járvány

Szputnyik V: ellenjavallt a kemoterápia és a sejtosztódást gátló készítmények

Mintegy hétmillió embert oltottak be a világon eddig az orosz Szputnyik V vakcinával - jelentette be Alekszandr Gincburg, az orosz oltóanyagot kidolgozó Gamaleja Intézet igazgatója a Szolovjov.Live YouTube-csatornának adott, a hétvégén több orosz hírügynökség által szemlézett interjújában.



"A védőoltást talán hétmillió ember kaphatta meg hazánkban és nemcsak minálunk" - mondta Gincburg.



Közölte, hogy megkezdődött a Covid-19 ellen elsőként kifejlesztett orosz oltóanyag tesztelése a rákbetegeken. Az akadémikus szerint a vakcináció idején ellenjavallt a kemoterápia és a sejtosztódást gátló készítmények szedése.



A Szputynik V az Oroszországban január 18-án megkezdődött tömeges oltáskampány fő vakcinája. Az oltóanyag használatát eddig 51 országban engedélyezték.



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes március 5-én azt mondta, hogy a koronavírus elleni vakcina első komponensét ötmillió, mindkettőt pedig mintegy 2,5 millió ember kapta meg. Három nappal korábban Golikova úgy vélekedett, hogy Oroszország augusztusra érheti el a kollektív (nyáj-)immunitást, amelynek eléréséhez szerinte 60 százalékos lakossági átoltottság szükséges. Mihail Mursako egészségügyi miniszter szerint ez a szint júliusra is elérhető. Mihail Misusztyin miniszterelnök március 5-én úgy fogalmazott, hogy őszre lényegében be kell fejeződnie az orosz lakosság Covid-19 elleni tömeges oltásának.



Gincburg mostani nyilatkozatában ezzel szemben azt tartotta valószínűnek, hogy Oroszország novemberre éri el a 70 százalékos lakossági átoltottságot.



A Tutu.ru utazási szolgáltató által elvégeztetett közvélemény-kutatás szerint az oroszok 22 százaléka kész beoltatni magát, ha ez követelmény lesz a külföldi utazásokhoz. Ugyanez a mutató szeptemberben még 19 százalék volt.



Eközben Oroszországban öt nap után újra tízezer fölé emelkedett az újonnan diagnosztizált fertőzések száma. A vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma szombaton 10 083-mal 4 390 608-ra emelkedett. A napi növekmény 0,23 százalék, az új esetek 12,6 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 303 389-re csökkent, míg a halálos áldozatoké 395-tel 92 090-re nőtt, a felépülteké pedig 9 232-vel 3 995 129-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 115,2 millió, szombaton pedig mintegy 369 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 500 892 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.