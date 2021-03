Erőszak

27 millió dolláros rekordkártérítést kap George Floyd családja - videó

2021.03.13 14:30

Huszonhétmillió dollár kártérítést fizet Minneapolis városa a Derek Chauvin rendőr által meggyilkolt George Floyd családjának. A 46 éves férfi halálát fulladás okozta tavaly májusban, mert a rendőr kilenc percen át térdelt a nyakán. A férfit azért vették őrizetbe, mert hamis pénzzel akart fizetni, erőszakot pedig azért alkalmaztak, mert Floyd ellenállt.



A városi tanács egyhangú szavazással erősítette meg a rekordösszegű kártérítésről szóló peren kívüli megállapodást. A család ügyvédje méltatta a városháza döntését.



"Tudjuk, hogy nincs az a pénz, amely enyhítené a George Floyd halála által okozott traumát és fájdalmat a családban és a gyászoló közösségünkben. Minneapolist alapjaiban változtatta meg a faji igazságtalanságok kapcsán bekövetekezett számvetés" - mondta a városi tanács elnöke, Lisa Bender.



"Köszönöm Minnesota állam vezetésének, hogy gondoskodott erről a megegyezésről, és bár a testvérem nincs itt, a szívemben jelen van, és mindezt visszaadnám, ha ezzel őt visszahozhatnám" - mondta Philonise Floyd, George Floyd testvére.



Pénteken egy újabb, az ügyvédek által potenciálisan elfogultnak minősített esküdtet zártak ki a Floydot megölő rendőr, Derek Chauvin büntetőperében. A per az erőszak újabb kitörésével fenyeget Minneapolisban, a bíróságot betonakadályokkal és szögesdrót-kerítéssel vették körül.



Chauvint és három társát a rendőrség elbocsátotta, a többieket augusztusban állítják bíróság elé. Chauvin védői egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy az emberöléssel vádolt férfi fog-e vallomást tenni.

