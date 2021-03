Koronavírus-járvány

A WHO is engedélyezte a Johnson & Johnson vakcinájának vészhelyzeti alkalmazását

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken engedélyezte a Johnson & Johnson amerikai gyógyszeripari vállalat vakcinájának vészhelyzeti alkalmazását.



"Minden egyes új, biztonságos és hatékony eszköz a Covid-19-cel szemben újabb lépést jelent a járvány ellenőrzése felé" - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.



Az Európai Bizottság csütörtökön adott feltételes forgalomba hozatali engedélyt a Johnson & Johnson egydózisú oltóanyagának, miután erről szóló ajánlást fogalmazott meg az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A vakcina mitegy 85 százalékban hatékony.



A Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által kifejlesztett oltóanyag arra a technológiai platformra támaszkodik, amelyet már használtak a gyógyszergyár nemrégiben jóváhagyott, ebola elleni oltóanyagának, valamint a Zika-, az RSV- és a HIV-vírus elleni vakcinák kifejlesztéséhez és gyártásához.



Az oltóanyagban ártalmatlanított adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt követően idegen anyagként kezeli ezt a fehérjét, és természetes védekezésként antitesteket és a fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket termel ellene. A vakcinában található adenovírus nem képes szaporodni, és nem okoz betegséget - közölték.



Az oltóanyag nem igényel mélyhűtést, egyszerű hűtőszekrényben tárolható.