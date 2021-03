Koronavírus-járvány

Több spanyol tartomány is felfüggeszti az AstraZeneca-vakcina vizsgált tételének felhasználását

Több spanyol tartomány bejelentette pénteken, hogy óvatosságból egyelőre nem használja fel az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina azon tételét, amelynek alkalmazását több ország is felfüggesztette, miután több olyan esetet is jelentettek, hogy vérrög képződött a beoltottak szervezetében.



Kasztília és Leónban, Asztúriában és Andalúziában addig nem adják be az ABV5300-as tételből származó oltóanyagokat, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata le nem zárul arról, hogy a vakcina mellékhatásaként alakult-e ki a véralvadási probléma vagy sem.



A tartományokban az AstraZeneca-vakcina többi tételének felhasználása folytatódik.



Spanyolország február 12-én 228 ezer adagot kapott a kérdéses szállítmányból, amelyet szétosztott a tartományok között.



A dél-európai országban 18 és 55 év között engedélyezték a vakcina használatát, jelenleg az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, tanárok beoltásánál alkalmazzák.



Carolina Darias spanyol egészségügy-miniszter csütörtökön közölte: Spanyolországban nem jegyeztek fel eddig az AstraZenecával kapcsolatos vérrögképződéses eseteket, ezért nem függesztik fel az oltóanyag használatát. Azonban az EMA vizsgálatának eredményéig a szaktárca közegészségügyi tanácsa elhalasztotta a döntést arról, hogy 55-ről 65 évre emelje a vakcina alkalmazásának korhatárát.



Az EMA csütörtökön előzetesen azt közölte: nincs arra utaló jel, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga okozott volna vérrögképződést, a vakcina továbbra is beadható.