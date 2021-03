Koronavírus-járvány

Olasz sajtó: országos zárlatot léptetnek életbe hétfőtől

Az új koronavírus-járvány rendkívül erőteljes terjedése miatt hétfőtől zárlatot rendelnek el Olaszországban Szardínia és Szicília szigetét kivéve - értesült az olasz sajtó csütörtök este.



A járványhelyzetet felügyelő egészségügyi bizottságtól (Cts) szolgáltatott adatok szerint a kór terjedését mutató reprodukciós ráta az egész országban jóval túllépte a veszélyességi küszöbnek tartott egyes értéket.



Az október végétől bevezetett, színekkel jelölt veszélyességi fokozatok alapján március 15-től Olaszország majdnem egészét le kell zárni. Vörös, vagyis teljesen lezárt térségbe lép át Lombardia, Piemont, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige és Marche tartomány. Vörös zónának számít a már korábban lezárt Molise, Basilicata és Campania tartomány, valamint Umbria és Abruzzo nagy része. Zárlat alá kerülhet Lazio és Calabria is, melyek eddig alacsonyan veszélyes térségnek számítottak, a járványgörbe azonban ott is erőteljesen felfele ugrott az utóbbi napokban.



A zárlat a vendéglátás és a kereskedelem leállítását jelenti, kivéve az élelmiszerboltokat és más alapvető cikkeket áruló üzleteket, az iskolák ismét átállnak távoktatásra, tilos a városok, települések közötti közlekedés, és a lakóhelyet is csak engedéllyel lehet elhagyni.



Szakértők rámutattak, hogy kritikus helyzet az ország északi térségében alakult ki, amiként ez tavaly márciusban a járvány első hullámában történt.



Sárga színű, vagyis alacsonyan veszélyes régió egyedül Szicília maradhat. A két hete fehér zónának számító Szardínia szigetén újból szigoríthatnak a vendéglátás ismételt zárásával.



A sajtónak nyilatkozó szakértők és tartományi vezetők biztosra vették a teljes zárlat elrendelését, a kormány pénteken jelenti be végleges döntését a karantén mértékéről.



A kormány napok óta várt döntését megelőzve a régiók egymás után önállóan szigorítják a járványkorlátozásokat. Az északnyugat-olaszországi Piemont egészségügyi hatóságai szerda estétől felfüggesztették a nem Covid-19 betegek kórházi fogadását. Kivételt az életmentő és onkológiai kezelések képviselnek. Az intézkedéssel a jelenlegi húszról negyven százalékra tudják emelni a Covid-19 betegeknek fenntartott kórházi ágyak arányát.



A vírusmutációk okozta harmadik járványhullámban a kórházak telítettsége az ország minden tartományában ismét átlépte a kritikus küszöbnek tartott harminc százalékos átlagot. Molise régióban a kórházi telítettség elérte a 67 százalékot, Umbriában az 57 százalékot, Lombardiában a 43 százalékot. Utóbbiban az intenzív osztályokon kezeltek száma folyamatosan emelkedik a tavaly márciusi helyzetet idézve, amikor az ágyszámot majdnem háromszorosára kellett növelni.



Nyomás nehezedik Bologna kórházaira is, ahonnan "az első hullámban sem látott" állapotokat jelentettek hangsúlyozva, hogy miközben tavaly ilyenkor a betegek életkora 64 és 74 év között mozgott, most 54 és 64 év közöttire süllyedt.

Campania tartományban csütörtöktől teljesen lezárták a forgalmasabb tereket, parkokat, kerteket és a tengerparti sétányokat is. A régió hétfőtől zárlat alatt van, de az utcai sétálás eddig nem volt tiltott.



A naponta szűrt betegek száma ismét megközelítette a harmincezret, csütörtökön 373-an haltak meg és a halottak száma elérte a 101 184-t, az aktív betegek száma pedig ismét elérte a félmilliót.



A vakcinázottak száma túllépte a hatmilliót.