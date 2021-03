Koronavírus-járvány

Romániában folytatják az oltást az AstraZenecával az olasz felfüggesztés után is

De egyelőre nem használják azt a több mint négyezer adag vakcinát, amelyik ugyanabból a szállítmányból származik, amelynek használatát Olaszországban is felfüggesztették. 2021.03.12

Romániában folytatják az oltást az AstraZeneca által gyártott oltóanyaggal, de egyelőre nem használják azt a több mint négyezer adag vakcinát, amelyik ugyanabból a szállítmányból származik, amelynek használatát Olaszországban is felfüggesztették - közölte csütörtök este az oltási kampányt koordináló országos bizottság.



A közlemény szerint Románia 81 600 adagot kapott az AstraZeneca által gyártott vakcina ABV2856-as szállítmányából. Ebből 77 049 adagot már felhasználtak. A megmaradt 4257 adagot félreteszik, és csak az után döntenek sorsáról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség véleményt mond az oltóanyag felhasználhatóságáról. A bizottság hangsúlyozta: mindezt elővigyázatosságból teszik, semmilyen tudományos ok nem teszi szükségessé az oltóanyag visszavonását.



A bizottság közölte: a visszavont oltóanyagot más szállítmányokból származóval pótolják, így ez nem okoz fennakadást a rendszerben. Mindenki akkor és ott kaphatja meg az oltást amikorra és ahová előjegyezték.



Az ABV2856 jelzésű szállítmányban lévő vakcinával történő oltást Olaszország állította le, mert Szicíliában két személy is elhunyt, miután megkapta a védőoltást. Az ABV5300 jelzésű szállítmányból, melynek használatát több európai országban betiltották, nem érkezett Romániába.