Koronavírus-járvány

Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül oltást

Romániában több mint hétezren kaptak soron kívül, az országos oltási stratégia szabályait megsértve koronavírus elleni oltást, köztük a nemzetbiztonsági és igazságszolgáltatási intézmények több mint ötszáz alkalmazottja - közölte szerdán a Recorder.ro tényfeltáró portál a bukaresti egészségügyi minisztériumtól származó adatokra hivatkozva.



Több száz kivételezettet oltottak be még az orvosok előtt, és több mint négyezer, elsőbbségre nem jogosult állampolgárt a krónikus betegek előtt. A lap szerint többek között katonák és állami tisztségviselők családtagjait vették előre.



A védelmi minisztérium szerdán közleményben utasította vissza azt a feltételezést, hogy a tárca nem tartaná be az oltási stratégia szabályait.



Romániában eddig 1 millió 300 ezer embert oltottak be, 673 ezren mindkét dózist megkapták.