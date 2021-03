Koronavírus-járvány

Beoltottak 600 gyereket Pfizer-vakcinával Izraelben, nem jelentkeztek súlyos mellékhatások

Korábban az izraeli egészségügyi minisztérium azt javasolta, hogy oltsák be az alapbetegséggel küzdő tinédzsereket, mivel rájuk komolyabb veszélyt jelenthet a fertőzés. Ezután több száz, 12 és 16 közötti gyermek kapta meg Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát, és egyiküknél sem jelentkeztek súlyos mellékhatások.



"Eddig körülbelül 600 gyermek szerzett védettséget. Senkinél nem lépett fel komoly mellékhatás, de az enyhe tünetek is ritkák. Ez bíztató" - idézi Boaz Lev, az oltási kampány vezetőjének szavait a Guardian.



A cég ugyanakkor jelenleg is teszteli az oltóanyag hatékonyságát a 12 és 15 évesek közti korosztályban, és hamarosan elkezdik megvizsgálni az 5 és 11 év közötti korcsoportot is.