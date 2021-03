Magyarság

Székely szabadság napja - A járvány miatt szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben

A koronavírus-járvány miatt csak szűk körű rendezvényeket tartottak Erdélyben a székely szabadság napján, az 1852-es Habsburg-ellenes székely szervezkedést vezetők kivégzésének évfordulóján. 2021.03.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sepsiszentgyörgyön mintegy háromszázan gyűltek össze a szakadó hóesésben a Turul-szobornál, hogy a székely szabadság hőseire emlékezzenek.



Ünnepi beszédében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke kijelentette: a székely szabadság eszmény, amelyért évszázadokon át küzdeni kellett, és amelyről akkor is beszélni kell, "amikor két székely fiatal ártatlanul senyved a román börtönökben" - utalt a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyére.



Izsák Balázs kijelentette: a világjárvány közepén, a tavaszi hóesésben is van ok optimizmusra. Arra emlékeztetett, hogy tíz évvel ezelőtt vált lehetővé, hogy az Európai Unió polgárai uniós törvényeket kezdeményezzenek az európai polgári kezdeményezés intézménye által. Felidézte: az SZNT akkor fogalmazta meg a jelmondatát, hogy "Székelyföldért megmozgatjuk Európát!", és indította el a nemzeti régiók polgári kezdeményezését. Úgy vélte: a kezdeményezés máris sikeres, hiszen 1,4 millió európai polgár támogatta aláírásával, és tíz tagállamban sikerült a küszöbértéknél több aláírást összegyűjteni.



Az SZNT elnöke hozzátette: a célt több, ország nélküli nemzet is magáénak érezte, és immár az is elmondható, hogy "Katalóniáért megmozgatjuk Európát, vagy Baszkföldért megmozgatjuk Európát". Kijelentette: a kezdeményezés mögött erő van, és ezt az erőt ott kell felmutatni, ahonnan a kezdeményezés elindult: Székelyföldön.



A sepsiszentgyörgyi megemlékezésen a történelmi magyar egyházak helyi képviselői is szót kaptak. Kovács István unitárius lelkész kijelentette: a jégpáncél hatalma csak időleges, a hó alatt már sarjadnak a hóvirágok.



Marosvásárhelyen szabadtéri fotókiállítással idézték azokat a megemlékezéseket - és a Székelyföld területi autonómiáját követelő rendezvényeket -, amelyeket az elmúlt években március tizedikén tartottak a városban.



Az SZNT 2013-ban nyilvánította a székely szabadság napjává március tizedikét. Ezen a napon, 1854-ben végezték ki a két évvel korábbi Habsburg-ellenes székely szervezkedés vezetőit, Török Jánost, Gálfi Mihályt és Horváth Károlyt. A vértanúk marosvásárhelyi emlékoszlopánál évről évre megemlékezést szerveztek, mely 2013-tól autonómiát követelő felvonulással zárult.



A 2013-as tömegrendezvényen a szervezők becslése szerint mintegy harmincezren vettek részt. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és az állami hatóságok a későbbi években megpróbálták megakadályozni a felvonulás megtartását, több ízben is tetemes bírságot róttak ki a szervezőkre és a résztvevőkre. Az SZNT perek tucatjával érvénytelenítette a bírságokat, és vívta ki a felvonulás jogát. A koronavírus-járvány miatt azonban mind a 2020-as, mind az idei tömegrendezvényt lemondták a szervezők.



A korábbi években a marosvásárhelyivel egy időben számos európai nagyvárosban tartottak megmozdulásokat a székelyföldi autonómiatörekvések támogatására.