Koronavírus-járvány

Gyerekeknek is lesz koronavírus elleni vakcina

Várhatóan engedélyezik majd az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz oltóanyag forgalmazását az Európai Unióban - mondta a német szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő testület, az állandó oltási bizottság (STIKO) vezetője egy szerdai lapinterjúban.



Thomas Mertens a Rheinische Post című lapban közölt interjúban úgy fogalmazott, hogy a Szputnyik V "egy jó oltóanyag, amelyet vélhetőleg egyszer majd az EU-ban is engedélyeznek".



Hozzátette, hogy az orosz kutatók igen tapasztaltak a vakcinafejlesztésben, és a SARS-CoV-2 elleni készítményük "ügyesen felépített" szer.



Kifejtette, hogy a Gamaleja kutatóintézet fejlesztése az úgynevezett vektorvakcinák csoportjába tartozik, csakúgy, mint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari óriáscég együttműködésével kifejlesztett oltóanyag. Azonban az AstraZeneca-vakciával ellentétben a Szputnyik V más-más úgynevezett vektorvírust tartalmaz az első és a második adagban, ami "nagyon okos megoldás, mert így megakadályozza a vektorokra adott immunválaszok révén esetleg fellépő hatékonyságcsökkenést".



A független egészségpolitikai tanácsadó testület vezetője a többi között arról is szólt, hogy biztosra vehető, hogy gyerekeknek is lesz oltás a SARS-CoV-2 ellen. A gyártók már vizsgálják, hogy miként hatnak szérumaik gyerekeknél - mondta, megjegyezve: "nem biztos, hogy még az idén lesz ebből valami", de előfordulhat, hogy az év végén már el lehet kezdeni a gyerekek beoltását.



Az oltási kampány németországi alakulásáról szóló kérdésekre azt mondta, nem szívesen ad előrejelzést arról, hogy mikorra lehet beadni a védőoltást mindenkinek, aki szeretné. Ugyanakkor "leglábbis remélem, hogy őszre már jól látható lesz az oltások hatása" - mondta Thomas Mertens.



Rámutatott, hogy a kampány elsőbbségi sorrendjének elején álló csoportoknál, az idősotthonok és az ápolási otthonok lakóinak körében máris jelentősen csökkent a súlyos megbetegedések és a halálesetek száma.