Koronavírus-járvány

Johnson: a brit kormány nem tiltotta meg az oltóanyag-exportot

A koronavírus-világjárvány elleni globális harcban mindenki ugyanazon az oldalon áll, és London is ellenzi az oltóanyag-nacionalizmus minden megnyilvánulási formáját. 2021.03.10 16:55 MTI

Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán hivatalosan cáfolta az Európai Tanács elnöke, Charles Michel előző napi közlését, amely szerint a brit kormány megtiltotta a koronavírus elleni oltóanyagok exportját.



Az Európai Unió állam- és kormányfői alkotta testület vezetője kedden közzétett írásos helyzetértékelésében úgy fogalmazott: döbbenten hallja, hogy az EU-val szemben az "oltóanyag-nacionalizmus" vádja hangzik el.



Michel szerint "a tények nem hazudnak: az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok rendelt el teljes tilalmat a területükön gyártott vakcinák és oltóanyag-komponensek exportjára".



Az Európai Tanács vezetője hozzátette: az EU ezzel szemben csak azért vezetett be ellenőrzést a területén gyártott vakcinákra, hogy azok a vállalatok, amelyekkel szállítási és előfinanszírozási szerződéseket kötött, ne exportáljanak oltóanyagot más fejlett országoknak, amíg az EU-nak le nem szállították a megígért mennyiséget.



Michel hozzátette: az EU soha nem állította le a vakcinaexportot.



Boris Johnson a képviselői kérdések és az azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában, az Európai Tanács elnökének előző napi nyilatkozatára reagálva kijelentette: "korrigálni" kívánja Charles Michel azon közlését, hogy az Egyesült Királyság leállította a vakcinaexportot.



"Szeretném egyértelművé tenni, hogy egyetlen adag (koronavírus)-vakcina vagy oltóanyag-komponens exportjának sem álltuk útját" - mondta a brit kormányfő.



Johnson hangsúlyozta: a koronavírus-világjárvány elleni globális harcban mindenki ugyanazon az oldalon áll, és London is ellenzi az oltóanyag-nacionalizmus minden megnyilvánulási formáját.



Hozzátette: bízik abban, hogy a londoni alsóház mindegyik frakciója visszautasítja a brit vakcinaexport-tilalomról az Európai Tanács elnöke által megfogalmazott állításokat.



Johnson nyilatkozata előtt nem sokkal a brit külügyminisztériumba kérették az EU londoni képviseletének egyik tisztviselőjét, és közölték vele, hogy Charles Michel "nem helytálló állításokat" közölt a brit vakcianexportról.



A koronavírus elleni oltóanyagok exportjának ügye nem először szít konfliktust London és az EU között.



Az Európai Bizottság január végén kiterjesztette Észak-Írországra is a koronavírus elleni oltóanyagok exportjára bejelentett uniós ellenőrzés hatályát, életbe léptetve a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) szóló megállapodás észak-írországi protokolljának 16. cikkét, amely kivételes helyzetekben felülírhatja a protokoll előírásait.

A döntést az Európai Bizottság rövid időn belül visszavonta, miután Boris Johnson telefonon sürgősségi egyeztetést tartott Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével és kifejezésre juttatta London súlyos aggályait az uniós lépéssel kapcsolatban.



A cikkely rövid életű alkalmazása is komoly felháborodást keltett Londonban, Belfastban és Dublinban, mivel a protokoll e kitételének életbe léptetése elvileg lehetővé teszi a fizikai ellenőrzés újbóli bevezetését Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán.



A Brexit-megállapodáshoz fűzött észak-írországi protokoll egyik legnagyobb horderejű eleme éppen az, hogy ezt a határt - amely az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára - minden körülmények között teljesen nyitva kell tartani.



Az ír-északír határon az észak-írországi rendezési folyamat egyik fő vívmányaként hosszú évek óta semmiféle ellenőrzés nincs.