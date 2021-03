Koronavírus-járvány

Az egy éve járvány sújtotta olaszok szegényebbek és fáradtabbak a felmérések szerint

2021.03.10 22:30 MTI

A Covid-19 betegség okozta ijedtség a gazdasági válság félelmével társul az olasz lakosságban, amely a tavaly március 10-én elrendelt első zárlat évfordulóján szegényebbnek, dühösebbnek és fáradtabbnak érzi magát a szerdán közölt felmérések szerint.



Giuseppe Conte miniszterelnök tavaly március 9-én este jelentette be televíziós beszédében, hogy az új koronavírus-járvány miatt az egész országot zárlat alá helyezik.



Az olaszok a belügyminisztérium honlapjáról letöltött engedéllyel hagyhatták el otthonaikat. Kivételt egyedül az élelmiszervásárlás és a kutyasétáltatás jelentett. Leállt az oktatás, a kereskedelem, a vendéglátás, valamint bezártak a gyárak is.



Olaszország volt az első, amelyet lezártak Európában.



A karantén egészen május 18-ig tartott, amikor fokozatosan enyhítették a korlátozásokat. Újabb szigorítás októbertől kezdődött, majd a karácsonyi ünnepekre ismét lezárták az országot. Azóta, ahol lehetett, enyhítettek, de mostanra Olaszország több mint fele ismét részleges vagy teljes zárlat alatt van. Toszkánában januárban újranyitották a múzeumokat, amelyek most ismét zárva vannak.



A járvány első hulláma kezdetének első évfordulóján közölt felmérések képet adnak arról, hogy az ismeretlen betegségtől való kezdeti ijedtséget miként növelte a gazdasági válság miatti félelem.



A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint az olaszok fogyasztása egy év alatt 130 milliárd euróval esett vissza. Ebből 36 milliárd euró kiesést a turisták távolmaradása okozott. Az országos fogyasztási szint az 1997-es évre tért vissza. A Coldiretti jelentésében "gazdasági katasztrófának" nevezte a 2020 márciusa és 2021 márciusa közötti időszakot: a szervezet számításai azt mutatják, hogy több mint négyszázötvenezer vállalkozást fenyeget csőd, ami két millió munkahelyet érint.



Az Istat statisztikai hivatal számai szerint a járványhelyzetben a hatvan milliós lakosság 9,4 százaléka süllyedt mélyszegénységbe, ami a több mint kétszerese a 2010-ben regisztráltnak. A lassan egy éve távoktatásra kényszerült diákok nyolc százaléka nem tudott részt venni a digitális tanulásban. Az olaszok kevesebb mint huszonkilenc százaléka látja csak úgy, hogy a következő öt évben jobbra fordulhat az élete.



Az Olaszországban korábban kiemelten magas, a nők között 85 év felett várható élettartam, 82,3 évre esett vissza, vagyis a szakértők szerint évtizedek jóléti, társadalmi és egészségügyi intézkedéseinek eredményei semmisültek meg. Az egy év alatt több mint százezer életet követelő betegségben elhunytak életkor átlaga 82 év volt, akiknek többsége Észak-Olaszországban élt.



Más kutatások szerint az olaszok kezdeti félelmét és elkeseredését egy év alatt fáradtság és harag váltotta fel. A várakozások listáján az legelső helyen a vakcinázás áll: a tavaly még többnyire szkeptikus olaszoknak ma már 65 százaléka minél előbb be akarja magát oltatni.

A Covid-19 tavaly március 10-től számított első ötven napja "teljesen kifordította magából Olaszországot" - írta az Ansa hírügynökség az évfordulón közölt elemzésében.



Az olaszok úgy nyilatkoznak, soha nem fogják elfelejteni a hirtelen, estéről reggelre lezárt városokat, a teljesen üres utcákat és tereket, az utakat eltorlaszoló rendőri ellenőrzőpontokat, a balkonokon tartott közös koncerteket, az egészségügyi dolgozóknak szánt tapsot, a koporsókat szállító kamionsorokat, az élelmiszerboltok előtti sorbanállást, ami az olaszok többségének életében most fordult elő először.



A visszaemlékezésekből nem maradt ki a tavaly húsvétkor teljesen üres Szent Péter tér, a zárlat alatt fűtengertől beborított Circus Maximus látványa, a néptelen tengerpartok, amelyeken strandolók nélkül kristálytiszta lett a víz, és benépesedett delfinekkel és más állatokkal. A firenzei Uffizi-képtár igazgatója azt mondta, soha nem gondolta, hogy ilyesmi bekövetkezhet. A képtár tavaly márciusban nyitott először közösségi internetes oldalt, amely egy év alatt elérte a százezer látogatót. A Forum Romanumon a zárlatot kihasználva új ásatásokat indítottak, de hiába, ha nincs kinek megmutatni a feltárt palotarészeket - nyilatkozták a régészek.



Az egy hete karantén alatt levő Bologna kórházainak telítettsége minden korábbit felülmúlt, Piemont tartomány ismét megkezdte a nyugdíjas orvosok és ápolók visszahívását. Olaszországban március második felében várják a vírusmutációk miatti újabb hullám tetőzését.