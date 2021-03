Koronavírus-járvány

Romániában növelik az éjszakai kijárási tilalom időtartamát

A román kormány március 14-től újabb 30 napra meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és korlátozza a hegyvidéki szálláshelyek működését. 2021.03.10 16:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A román kormány március 14-től újabb 30 napra meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és korlátozza a hegyvidéki szálláshelyek működését.



A járványügyi intézkedéseket az országos operatív törzs (CNSU) szerdai határozata részletezte. A legfontosabb újdonság az, hogy vasárnaptól kezdődően a hajnali 5 óráig tartó éjszakai kijárási tilalom már nem 23, hanem 22 órától kezdődik.



Ugyancsak vasárnaptól kezdődően 23 hegyvidéki üdülőtelep szállodái és panziói befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhatnak szállóvendégeket. Az érintett települések között található a székelyföldi Tusnádfürdő, Borszék, Homoródfürdő, Szováta, Hargitafürdő, a partiumi Biharfüred, valamint a legnépszerűbb Brassó és Prahova megyei síközpontok: Brassópojána, Predeál, Sinaia és Busteni is.



A CNSU szerdai határozata szerint minden korábbi megszorítás érvényben marad: közterületen - zárt térben és a szabadban is - mindenütt kötelező védőmaszkot viselni, tilos magánünnepségeket, társas összejöveteleket tartani, hat embernél több nem gyülekezhet az utcán, és az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk.



Florin Citu miniszterelnök a szerdai kormányülés után elmondta: az operatív törzs ülésén több más intézkedés - köztük a plázák bezárása - is felmerült, de ezeket elutasították. A kormányfő hozzátette: a koronavírus-járvány elleni védekezés legfontosabb eszköze az oltáskampány, amelyet nagyon sikeresnek nevezett.



Kedden Klaus Iohannis államfő azt mondta, a román hatóságok nem szándékoznak teljes zárlatot bevezetni húsvétkor, ugyanakkor aggasztónak nevezte a fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt súlyos betegek számának növekedését, és felkérte polgártársait, tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket, nehogy a célegyenesben veszítsék el a koronavírus elleni küzdelmet.