Az amerikaiak 40 százaléka szerint hamarosan visszatérhet az életük a normális kerékvágásba

2021.03.09 23:30 MTI

Folyamatosan nő azoknak az amerikaiaknak a száma, akik szerint a koronavírus-járvány lecsengésével hamarosan visszatérhet az életük a normális kerékvágásba - derült ki az Axios nevű amerikai hírportál és az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató vállalat kedden közzétett felméréséből.



Az adatok szerint a válaszadók 40 százaléka gondolja azt, hogy a következő fél évben vagy hamarabb is bekövetkezhet ez a változás, azaz hogy újra a koronavírus miatti korlátozások nélküli életüket élhetik. Január végén még csak a kutatásban részt vevők 26 százaléka vélekedett így. A januári 30 százalékkal szemben már csak a megkérdezettek 17 százaléka gondolja azt, hogy még egy évet vagy többet kell várniuk arra, hogy visszatérhessenek a korlátozások nélküli életükhöz.



A reprezentatív közvélemény-kutatás szerint az emberek 30 százaléka már részt vett valamilyen összejövetelen, 29 százalékuk viszont azt mondta, hogy csak akkor találkoznak majd csoportosan más emberekkel, ha mindenki megkapta az oltását. A válaszadók túlnyomó többsége azt állítja, hogy azután is betartják majd a közegészségügyi előírásokat, miután megkapták az oltásukat. 81 százalék továbbra is maszkot visel majd, 66 százalék odafigyel a szociális távolság betartására, és 87 százalék mondta azt, hogy folytatja a gyakori kézmosást és fertőtlenítést.



A felmérés a pandémia kezdete óta tapasztalt személyes pozitívumokról is megkérdezte az amerikaiakat. A közvélemény-kutatás megállapította, hogy 36 százalék szerint az otthon eltöltött hosszabb idő volt a legnagyobb előny, 33 százalék úgy vélekedett, hogy több pénzt tudott megtakarítani a korlátozások miatt, és a megkérdezettek negyede tartotta elsődleges pozitívumnak, hogy több időt tölthetett a családjával.