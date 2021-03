Koronavírus-járvány

A beoltottak maszk nélkül is találkozhatnak beltéren az Egyesült Államokban

Enyhítettek bizonyos korlátozásokon az Egyesült Államokban, mostantól kis csoportokban beltéren, maszk viselése nélkül is találkozhatnak egymással azok, akik megkapták minden szükséges oltásukat a koronavírus ellen - jelentette be hétfőn Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója.



"Ha ön és egy barátja vagy családtagja egyaránt be van oltva, akkor együtt vacsorázhatnak maszk viselése és távolságtartás nélkül" - közölte Walensky. Emellett aláhúzta, hogy a "teljesen beoltott" emberek maszk nélkül is találkozhatnak azon még nem beoltott ismerőseikkel, akik alacsony kockázati kategóriába tartoznak.



A járványügyi központ iránymutatása szerint az emberek két héttel az utolsó adag vakcina beadása után tekinthetők "teljesen beoltottnak". Ez a Moderna és a Pfizer-BioNTech oltásának esetében a második adagot jelenti. A Johnson & Johnson nemrégiben engedélyezett egydózisú vakcinája esetében pedig két héttel az egyetlen oltás beadását követően alakul ki a védettség.



Leszögezték: továbbra is kerülni kell a nem feltétlenül szükséges utazásokat, és közterületen a maszk viselése is kötelező marad mindenki számára.



Walensky elmondta, hogy amíg a koronavírusos esetek száma magas, addig nem javasolják az utazást. "Szeretnénk lehetővé tenni a már beoltott nagyszülők számára, hogy meglátogassák egészséges gyerekeiket és unokáikat, de az utazással kapcsolatos iránymutatásunk egyelőre nem változott" - fogalmazott.



Eddig az amerikai lakosság nagyjából 9 százaléka kapta meg minden szükséges oltását. Ez a szám folyamatosan nő, ugyanis az Egyesült Államokban naponta körülbelül 2 millió vakcinát adnak be. A CDC adatai szerint több mint 60 millió ember kapott legalább egy adag vakcinát, s több mint 31 millió embert teljes mértékben beoltottak. Joe Biden amerikai elnök korábban azt mondta, hogy május végéig elegendő oltás lesz mindenki számára az országban.



A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában 40 340 új esetet jelentettek az Egyesült Államokban, a világjárvány kezdete óta pedig több mint 29 millióan kapták el a betegséget az országban. Egy nap alatt 669 halálesetet jelentettek, a halálos áldozatok száma pedig mára meghaladja az 525 ezret.