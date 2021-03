Koronavírus-járvány

Ukrajnában mintegy 18 ezren kapták meg eddig az oltást

A regisztráció március 1-jei elindítását követő öt napban Ukrajnában 155 ezren iratkoztak fel koronavírus elleni védőoltásra - közölte Denisz Smihal miniszterelnök a Facebookon, miközben hétfőig kevesebb mint 18 ezren kapták meg az oltást.



Ukrajnába még csak egyfajta oltóanyag érkezett: február 23-án az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcina, az oltási kampány egy napra rá indult, elsőként olyan orvosokat oltottak be, akik közvetlenül ki vannak téve a fertőzésveszélynek.



A kampány népszerűsítése érdekében a nyilvánosság előtt oltatta be magát a múlt héten Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter és Volodimir Zelenszkij elnök.



Az egészségügyi tárca adatai szerint eddig 17 947-en kapták meg az oltást - valamennyien még csak az elsőt a védettséghez szükséges kettőből -, közülük vasárnap 910-en.



Smihal emlékeztetett arra, hogy azok, akik feliratkoztak az oltásra, egy elektronikus várólistára kerülnek, és majd meghívást kapnak egy oltópontra az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott oltási tervnek megfelelően. Megismételte, hogy a beoltottságról adnak majd ki igazolást, ha az szükségessé válik, miután a világ több országa is bevezet úgynevezett oltási igazolványt.



Ukrajnában hétfőre 5572 új esettel 1 406 800-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez csaknem 1600-zal kevesebb az előző napinál és mintegy fele a múlt hét közepén feljegyzett napi növekedésnél, aminek az az oka, hogy hétvégenként általában alacsonyabb a szám, mivel kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma 106-tal 27 128-re emelkedett. Eddig 1 198 254-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma pedig 181 418-ra nőtt.



Kórházba vasárnap a korábbiaknál jóval kevesebb, 2136 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg előző nap a számuk csaknem négyezer volt, és a megelőző napokban is sorozatban háromezer fölötti.