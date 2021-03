Koronavírus-járvány

Izraelben szinte teljesen újraindították a gazdaságot és az oktatási rendszert

Izraelben megkezdődött a nyitás utolsó, harmadik szakasza, amelyben újraindult a vendéglátó- és szórakoztatóipar, valamint az oktatási rendszer a járványügyi előírások betartásának kötelezettségével, így szinte teljes egészében visszatért a normális kerékvágásba az élet - jelentette a helyi média vasárnap.



A kormány enyhítette a gyülekezési tilalmat: ezentúl zárt helyen tíz helyett húszan, a szabadban pedig 20 helyett 50-en lehetnek együtt.



A nyitást egy év után először könnyűzenei koncertekkel ünnepelték meg a tel-avivi Bloomfeld sportcsarnokban, ahol péntek délután és szombat este két népszerű énekes, Ivri Lider és Salom Hanoch koncertjét 500 fős közönség hallgathatta. A résztvevők maszkban, egymástól távol ültek, mindegyikük vagy már kapott koronavírus elleni védőoltást, vagy felgyógyult a Covid-19 betegségből. A jegyek szerdán negyed órával a koncertek meghirdetése után elfogytak.



Visszatérhettek az iskolapadokba a 12-16 évesek és a felsőoktatás hallgatói, de továbbra is maszkot kell hordaniuk és kis csoportokban tanulnak. Kinyithattak a vendéglők és a kávéházak is. A vendéglátó helyeken zárt térben csak a "zöld" igazolvánnyal rendelkezők, azaz a második oltást már legalább egy hete megkapók, illetve az igazoltan felgyógyultak ülhetnek, a többiek csak a kerthelyiségekben foglalhatnak helyet.

Szombat éjfélkor a repülőtéri szabályok változása nyomán hazaengedtek több száz külföldről visszautazó izraelit, akiket eddig karanténszállodákban helyeztek el. Megszűnt a sokat bírált engedélykérés a "kivételezési bizottságtól" a védőoltásban részesült izraeliek számára. Ők, ha találnak repülőjáratokat, szabadon ki- és beutazhatnak, de továbbra is engedélyt kell kérniük az Izraelbe készülő külföldieknek, valamint a még be nem oltott helyieknek, ha el akarják hagyni az országot.



Vasárnaptól ezer, de a kormány döntése szerint hamarosan naponta háromezer izraeli térhet haza a március 23-i parlamenti választásokra.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint eközben ismét romlik a járványügyi helyzet, néhány napos csökkenés után újra 700 fölé emelkedett a súlyos esetek száma, és folyamatosan növekszik a fertőzési ráta.



A reprodukciós ráta, amely két hete még 0,7 volt, ismét meghaladja az 1-et, jelenleg 1,02-n áll, vagyis minden 100 vírushordozó 102 embernek adja át a fertőzést. Ha a reprodukciós ráta meghaladja az egyet, az azt jelenti, hogy terjedőben van a járvány.



A szombati pihenőnapon a szokásosnál kevesebb, 10 659 embert oltottak be először és 25 195-öt másodszor a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyaggal. Az oltási kampányban eddig 4 929 084-en, az ország lakosságának 53 százaléka kapta meg az első, míg 3 716 439-en a második védőoltást is.



A 90 évnél idősebbek 94,9 százaléka, a 80 és 90 év közöttiek 92,4 százaléka, a 70 és 80 közöttiek 95,3 százaléka, és a 60-70 közöttiek 86,2 százaléka már legalább egy oltást kapott.

A katonai rádió vasárnap délelőtti műsora szerint az egészségügyi minisztérium szakemberei azt kérték, hogy csak akkor kezdődjön el a nyitás harmadik szakasza, ha már kétszer beoltottak legalább ötmillió embert, de a koalíció mindkét fő pártjának, a Likudnak és a Kék-Fehér pártnak is érdeke volt az emberek közérzetét javító intézkedés két héttel a választások előtt, és ezért a kormány a szakvéleményekkel szemben döntött.



A koronavírus-járvány ügyeiért felelős biztos, Nachman As bejelentette, hogy naponta követik a fertőzési adatokat, és ha szükséges lesz, akkor visszakoznak, vagyis ismét zárlatot rendelnek el bizonyos területeken, vagy korlátozó intézkedéseket hoznak, és reményét fejezte ki, hogy felelősségteljes döntések születnek a választások előtt is.



A nyitás sikerével kapcsolatban reményre ad okot a vakcinázás bizonyított hatékonysága, ugyanis az oltási kampány december 20-i kezdete óta 6095 ember került koronavírus okozta szövődmények miatt kórházba Izraelben. Közülük csak 175-en, kevesebb mint 3 százalék volt olyan, aki úgy betegedett meg, hogy megkapta a második védőoltást is legalább egy héttel korábban.



A szombaton elvégzett 45 938 tesztből 1923 bizonyult pozitívnak, ami 4,3 százalékos arányt jelent. A harmadik járványhullám mostani, visszavonuló szakaszában 40 650 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a SARS-CoV-2 vírus okozta szövődményekkel 1155 embert ápolnak kórházakban, közülük 724-en súlyos esetnek számítanak, 210-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A betegség tavaly február óta 5861 életet követelt Izraelben.