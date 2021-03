Koronavírus-járvány

Részleges zárás Bukarestben, vesztegzár Temesváron

Regionális szigorításokat vezetnek be Romániában az ismét felerősödő koronavírus-járvány miatt: hétfőtől Bukarestben bezárnak a vendéglátó- és rendezvénytermek, Temesvárt és a bánsági nagyvárossal összenőtt négy szomszédos községet pedig vesztegzár alá helyezik két hétre.



A bukaresti részleges zárásról szóló döntést - alig másfél hónappal a január 20-i újranyitás után - a fővárosi járványügyi operatív törzs hozta meg vasárnap, miután a város "vörös zónába" került, vagyis az előző két hétben diagnosztizált fertőzöttek száma már harmadik napja meghaladta a lakosság 3 ezrelékét.



A testület elrendelte a mozik, színházak, koncerttermek, játéktermek és vendéglők beltéri részeinek bezárását is a román fővárosban. A kerthelyiségek nyitva maradhatnak, a szállodákban működő vendéglők pedig zárt térben is kiszolgálhatják szállóvendégeiket.



Az eddigi szabályozás szerint a 3 ezrelék feletti fertőzési arány a bukaresti végzős diákokat is megfosztotta volna az óralátogatás lehetőségétől, a vörös forgatókönyvben ugyanis eddig csak az alsó tagozatos kisdiákok járhattak be az iskolába. A főváros vörös zónába kerülését követően azonban péntek este az országos járványügyi operatív törzs enyhített a szabályozáson: a nyolcadikosok és tizenkettedikesek immár országszerte látogathatják az órákat, és csak akkor kényszerülnek távoktatási rendszerben folytatni a tanévet, ha a településen az utóbbi két hét fertőzési rátája meghaladja a lakosság 6 ezrelékét.



A módosítást az utóbbi napokban Sorin Cimpeanu oktatási miniszter követelte a leghangosabban, arra hivatkozva, hogy a nyolcadikosok felmérő és a tizenkettedikesek érettségi vizsgáit sem online rendezik, ezért fontos, hogy a felkészítő időszakban is személyesen jelen lehessenek az órákon.



Romániában az utóbbi hónapban több mint másfélszeresére emelkedett az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések heti átlaga. A legrosszabb a helyzet Temes megyében, amely a február eleji mélypont idején sem került ki a vörös zónából, azóta pedig a fertőzési ráta már 5,6 ezrelékre nőtt.



A vesztegzár alá vont Temesváron vasárnap éjféltől kezdődően két hétig a lakosok csak a legszükségesebb esetben mehetnek ki az utcára, ennek okáról pedig saját felelősségre megírt nyilatkozatot vagy munkáltatói igazolást kell felmutatniuk, ha igazoltatják őket. Bezárnak a piacok, vendéglátóhelyek és a kulturális intézmények. Az üzletek - a gyógyszertárak és benzinkutak kivételével - legfeljebb este nyolcig tarthatnak nyitva, és befogadóképességük 30 százalékára kell korlátozniuk a bent tartózkodó vásárlók létszámát. Hétvégén csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak maradhatnak nyitva a karantén idején.



Temesváron vasárnap már valamelyest csökkent, de továbbra is a lakosság 7,36 ezrelékét teszi ki az utóbbi két hétben diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya.