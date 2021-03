Koronavírus-járvány

Közös oltóanyag fejlesztésről tárgyal Izrael Ausztriával és Dániával

A koronavírus elleni közös oltóanyag-fejlesztésről tárgyalt Jeruzsálemben Sebastian Kurz osztrák kancellár és Mette Frederiksen dán miniszterelnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.



A vakcina-csúcstalálkozón megbeszélték, hogy közös vállalkozásban kutatókapacitást hoznak létre második generációs oltóanyagok létrehozására, a koronavírus újabb változatai ellen is hatékony vakcinák kifejlesztésére és termelésére.



Az osztrák és a dán vezető megvizsgálta a világelső oltási gyorsaságot felmutató izraeli oltási kampány módszereit és működését is, valamint megosztották tapasztalataikat és elképzeléseiket a koronavírus járvány árnyékában zajló mindennapi életnek és az iskolarendszer működtetésének a lehetőségeiről.



A politikusok a ynet szerint arról is egyeztettek, hogy miként tudnák gyorsítani a közös munkát a nemzetközi szabályozás csökkentésével. A háromoldalú csúcs után az országok járványügyi illetékesei is csatlakoztak a megbeszélésekhez.



"Nem világos, hogy a koronavírus elleni vakcinák milyen hosszú ideig nyújtanak védelmet, országaink szeretnének együttműködni ennek a kihívásnak a kezelésében"- mondta a tárgyalásokról tartott sajtótájékoztatón az izraeli miniszterelnök. "A cél egy kutatási alap létrehozása, amely majdani oltások lehetőségét vizsgálja, mert valószínűleg a jövőben további védelemre lesz szükségünk" - tette hozzá, és bejelentette, hogy már újabb országok is jelezték csatlakozási szándékukat.



A dán miniszterelnök arról beszélt, hogy "ugyanazok a célkitűzéseink a következő években, s nem szabad felkészületlennek lennünk. Új járványok, egészségügyi kihívások jöhetnek. Meg kell osztanunk egymással ötleteinket, újszerű javaslatainkat és oltásainkat, erre is összpontosítottunk"- tette hozzá Mette Frederiksen.

Az osztrák kancellár a globális együttműködés fontosságát hangoztatta a koronavírus-járvánnyal, illetve a jövőben lehetséges mutációkkal szemben, és emlékeztetett az egy éve folyó szoros osztrák-izraeli járványügyi kooperációra. "A világ csodálattal néz Izraelre, mert ez az első olyan ország a világon, amely beoltja polgárait, és megmutatja, hogy a vírus legyőzhető"- mondta sebastian Kurz.



A tel-avivi Ben Gurion repülőtérről Jeruzsálembe vezető úton Netanjahu ellátogatott vendégeivel a Modiin nevű városban egy sportközpontba, ahol bemutatta a gazdasági és szórakoztató létesítmények megnyitását lehetővé tevő "zöld jelet", vagyis azokat a helyeket, ahol csak a már beoltottak vagy igazoltan felgyógyultak tartózkodhatnak.



"Négy-öt héten belül beoltjuk az összes 50 év fölötti lakost, és nyolc hét alatt befejezzük az összes 16 éven felüli izraeli vakcinálását azok kivételével, akik semmiképpen sem hajlandók beoltatni magukat" - mondta Netanjahu.



Az izraeli kormányfő hangsúlyozta, hogy az oltások ellenére mindenkinek még sokáig viselnie kell a maszkokat, de álláspontja szerint az emberek együttműködőbbek, ha úgy érzik, hogy ezért cserébe szabadabban élhetik az életüket.



Dániában nem fogadták egyértelmű örömmel Mette Frederiksen miniszterelnök kooperálási szándékát Izraellel arra hivatkozva, hogy Jeruzsálem csak saját állampolgárainak beoltásáról gondoskodott, és nem tette meg ezt a palesztinokkal.



A Palesztin Hatóság eddig mintegy 2000 adag vakcinát kapott Izraeltől egészségügyi dolgozók oltására, és további 10 000 vakcinát Oroszországtól. Izrael bejelentette, hogy vasárnaptól megkezdi az országba bejáró vagy a ciszjordániai telepen dolgozó, munkavállalási engedéllyel rendelkező mintegy 122 ezer palesztin vendégmunkás oltását.