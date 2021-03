Koronavírus-járvány

Ukrajnában már több mint 27 ezren haltak bele a betegségbe

Ukrajnában vasárnapra is viszonylag sok, több mint hétezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, és nagyon sokan, csaknem négyezren kerültek egy nap alatt kórházba, a halálos áldozatok száma pedig a járvány kezdete óta mostanra meghaladta a 27 ezret.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 7167 új esettel 1 401 228-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez mintegy kétezerrel kevesebb az előző napinál, ugyanakkor hétvégenként általában alacsonyabb a szám, mivel kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma 103-mal 27 022-re emelkedett. Eddig 1 196 520-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma pedig 177 686-re nőtt.



Az elmúlt napon ismét kimagaslóan sok, 3956 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba, számuk már a megelőző négy napban is haladta a háromezret.



A legtöbb új beteget, 747-et ezúttal a nyugati országrészben lévő Zsitomir megyében jegyezték fel, Kárpátalján pedig 503-at, amivel a megye az ötödik helyre került a napi statisztikában.



Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint az ország több régiójában térnek át ismét a távoktatásra a helyi járványhelyzet miatt. Kárpátalján hétfőtől zárnak be az iskolák, mivel a megye a legsúlyosabb helyzetű, "vörös" besorolást kapta. Úgyszintén "vörös" besorolás miatt hasonló intézkedést vezettek be még három nyugat-ukrajnai régióban: Csernyivi, Ivano-Frankivszk és Zsitomir megyékben. A nyugati Lviv megyében keddtől a felsőoktatásban, március 15-től pedig valamennyi iskolában javasolja a helyi vezetés veszélyhelyzeti bizottsága az áttérést a távoktatásra. A déli Odessza megyében szintén hasonló döntést hoztak, míg a nyugati országrészben lévő Vinnicja megyében már március 3-a óta távoktatatásban tanulnak az alsó tagozatosok.



Az egészségügyi tárca vasárnapi jelentése szerint eddig az országban 17 037 embert oltottak be koronavírus ellen, közülük szombaton 1279-et. Egyelőre valamennyien még csak az első oltást kapták meg a védettséghez szükséges kettőből. Ukrajnába még csak egyfajta oltóanyag érkezett: február 23-án az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcina.