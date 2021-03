Koronavírus-járvány

A 65 év felettiek is kaphatnak AstraZeneca védőoltást Ausztriában

Az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem együttműködésével kifejlesztett vakcina felső életkori korlát nélküli alkalmazását javasolja Ausztriában a Nemzeti Oltási Tanács, így rövidesen a 65 év felettiek is kaphatnak majd ilyen védőoltást a koronavírus ellen - jelentették be pénteken Bécsben.



Eddig csak korlátozott mértékben álltak adatok rendelkezésre a szóban forgó vakcina idősek körében való alkalmazhatóságáról, míg a legújabb tanulmányok már alátámasztják az oltóanyag életkori korlát nélküli használatát és hatékonyságát - indokolták a döntést.



Sebastian Kurz kancellár és Rudolf Anschober egészségügyi miniszter is üdvözölte a Nemzeti Oltási Tanács ajánlását, hiszen eddig az idősek csak a Pfizer/Biontech és a Moderna vakcináját kaphatták Ausztriában.



Anschober hangsúlyozta: az AstraZeneca vakcinájának hatékonyságához és biztonságához eddig sem fért kétség, és használata a 65 év felettiek körében jelentős mértékben felgyorsítja majd az oltási kampányt.



Kurz kijelentette: a szakemberek legújabb, egyértelmű ajánlása hozzásegíti az országot ahhoz, hogy a kitűzött célt - az idősek és a magas kockázatúak széles körű átoltottságát - minél előbb elérhessék, és ezáltal az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelésen is enyhíthessenek.



A kancellár szólt az Izraellel és Dániával közösen tervezett alapítványról is, mely a három ország együttműködésének keretében a koronavírus és annak további mutációi ellen lesz hivatott az oltóanyag-kutatásokat és a gyártási együttműködést támogatni.



Ezen túlmenően bejelentette, hogy a Pfizer/Biontech konszern egyik hazai beszállítója - a részkomponenseket előállító Polymun Scientific osztrák gyógyszeripari vállalat - megnöveli termelési kapacitását. Ennek eredményeként a - többek között az Európai Uniót is ellátó - Pfizer/Biontech óriáscég 5 millió adaggal több koronavírus elleni vakcinát lesz képes a második negyedévben az unióba szállítani.



Arra az újságírói kérdésre, hogy Ausztria vásárol-e az orosz Szputnyik V vakcinából, a kancellár csak annyit mondott: "Tárgyalások folynak, de minden az Európai Gyógyszerügynökség engedélyétől függ."



Ausztriában eddig mintegy 750 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, közülük közel 240 ezren mindkét adagot, és több mint félmillióan az elsőt.



Az elmúlt 24 órában 2668 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 466 839 pozitív esetet regisztráltak. A koronavírusos betegséggel kórházban ápoltak száma 1421, az intenzív kezelésre szorulók 326-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 17-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8669-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 439 101.