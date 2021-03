Koronavírus-járvány

Matovic köszönetet mondott Magyarországnak az orosz vakcina beszerzéséhez nyújtott segítségért

Igor Matovic szlovák miniszterelnök pénteken nyilvánosan köszönetet mondott Magyarországnak, hogy segítséget nyújtott Szlovákiának a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséhez.



"Szeretném nyilvánosan megköszönni Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek azt a nagy segítséget, amelyet a kétmillió Szputnyik V vakcina beszerzéséhez nyújtott Szlovákia népe számára" - írja Matovic a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.



A kormányfő szerint Szijjártó Péter tettekkel bizonyította, hogy Szlovákia barátja, ezért nem tetszik neki, miért is terjesztik bizonyos személyek Szlovákiában ennek az ellenkezőjét. Matovic ezzel a megjegyzésével valószínűleg azokra a szlovák politikusokra célzott, akik az elmúlt napokban Szijjártó Pétert bírálták Révkomáromban tett látogatása és tárgyalásai miatt.



A szlovák kormányfőt magyar partnere, Orbán Viktor küldte Szijjártóhoz, aki azután megadta neki a kapcsolatot az orosz gazdasági miniszterhez. "Nagy köszönet illeti ezért, és nem ócsárlás" - szögezte le Matovic. "Ezt követően már egyedül tárgyaltam, Péter a tárgyalásokon nem volt jelen, de az elsődleges segítség tőle jött" - tette hozzá a szlovák kormányfő.



Viszonyom a magyar külügyminiszterrel és a kormányfővel is "eléggé közvetlen ahhoz, hogy bármikor tárgyalni tudjunk olyan nehéz témákról is, mint a kettős állampolgárság" - zárta bejegyzését Igor Matovic.



Szijjártó Péter Révkomáromban, miután szlovákiai magyar politikusokkal és a helyi polgármesterrel találkozott, azt mondta, hogy eddig nem sikerült biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre is megszületik a megoldás. Emellett az idei szlovákiai népszámláláson való részvételre, és azon magyarságuk feltüntetésére kérte a felvidéki magyarokat.



Ivan Korcok szlovák külügyminiszter azt mondta: Szlovákiának érdeke a jó kapcsolatok fenntartása Magyarországgal, de elutasítja a beavatkozást az ország belügyeibe.



"Ez nem megfelelő módja a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésének" - jegyezte meg Korcok a révkomáromi tárgyalások kapcsán.