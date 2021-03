Koronavírus-járvány

Szlovénia ismét szigorít a beutazási feltételeken

2021.03.05

Szlovénia ismét szigorít a határátlépési feltételeken, és hétfőtől visszaállítja a schengeni belső határokon lévő ellenőrző pontokat, amelyeket február 13-án szüntetett meg - közölte a helyi sajtó pénteken.



Az országba csak 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszttel lehet majd beutazni.



Március 15-től az ingázókra vonatkozó rendelet is megváltozik. Számukra korábban feloldották a karanténkötelezettséget, a hónap közepétől azonban egy hétnél nem régebbi PCR-tesztet vagy gyorstesztet kell felmutatniuk a határon. Ez alól kivételt képeznek 13 éves korig a tanulók, de az őket szállító szülőknek rendelkezniük kell az igazolással.



A kormány az új vírusvariánsok megjelenése miatt döntött megint a szigorítás mellett.



A belügyminisztérium közlése szerint az Ausztriával, Olaszországgal, valamint Magyarországgal közös határátlépési pontokon ismét 24 órás fokozott ellenőrzést vezetnek be.



Változás továbbá, hogy akinek a határon hatósági elkülönítőt rendelnek el, az nem rögtön, csak a karantén ötödik napján válthatja azt ki teszteléssel.



Szlovéniában péntekre 881-gyel 193 284-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 4 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3882-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 521-en vannak kórházban, 85-en intenzív osztályon.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 6,6 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 138 264-en, közülük a másodikat is 55 331-an kapták meg.



Horvátországban az elmúlt 24 órában 590 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 245 462-t. Egy nap alatt hat beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5570-re emelkedett. Kórházban 744 beteget ápolnak, közülük 76-an vannak lélegeztetőgépen.



A válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott: az országba eddig több mint 250 000 ampulla oltóanyag érkezett, ebből 188 831-et használtak fel; 127 111-en kapták meg az első dózist, 61 720-an pedig már a másodikat is.