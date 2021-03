Koronavírus-járvány

A belga orvostanács szankcionálni fogja az oltásokról tévinformációkat terjesztő orvosokat

A belga orvostanács szankciókat fog bevezetni olyan orvosok ellen, akik tévinformációkat, összeesküvés-elméleteket terjesztenek a koronavírus elleni oltóanyagokról - jelentette be Michel Deneyer, a tanács alelnöke a BrusselsTimes című belga napilap pénteki híradása szerint.



A belga állam törvényes orvosi működést ellenőrző szerve úgy döntött, hogy fel fogja függeszteni azon orvosok foglalkoztatási engedélyét, akikről kiderül, hogy hamis információkat osztanak meg a járványról, illetve a vírus elleni vakcinákról.



Michel Deneyer a sajtónak adott nyilatkozatában elmondta: meg kell előzni, hogy az emberek jobban kételkedjenek az oltóanyagokkal kapcsolatban, és jobban ódzkodjanak a védőoltástól.



"Ha valaki ezt még ostobaságokkal is tetézi, akkor soha nem fogunk megszabadulni a vírustól" - fogalmazott. Hozzátette, hogy az oltásellenes orvosok működési engedélyének felfüggesztése komoly büntetés, az illető elveszítheti szakmai hírnevét és ügyfélkörét is. Deneyer úgy gondolja, hogy az összeesküvés-elméleteket terjesztő orvosok egyetlen célja, hogy felhívják magukra a figyelmet. "Orvosaink, egészségügyi dolgozóink naponta kockáztatják életüket a járvány elleni küzdelemben. Nem szabad hagynunk, hogy sarlatánok hátráltassák munkájukat" - tette hozzá.



A belga közegészségügyi intézet pénteki statisztikái szerint az országban valamelyest lassult a járvány terjedése, e héten csupán 2 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma az előző heti adatokhoz képest, napi átlagban 2357 embernek lett pozitív a koronavírustesztje. Ugyanakkor a kórházi betegfelvételek száma folyamatosan növekszik, 23 százalékkal több embert kellett egészségügyi intézménybe szállítani az elmúlt hét napban, mint az azt megelőző héten. A járványban elhunytak aránya enyhén, 6 százalékkal csökkent heti összehasonlításban. A 11,5 millió lakosú országban a vírus helyi megjelenése óta 22 196 ember lett a kór halálos áldozata. Ez idáig 325 451 belga kapta meg a koronavírus elleni oltást.