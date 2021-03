Koronavírus-járvány

Ukrajnát elérte a járvány harmadik hulláma, Kárpátalján is súlyos a helyzet

Ukrajnát elérte a koronavírus-járvány harmadik hulláma, második napja regisztráltak több mint tízezer új beteget az országban, és több megyében, így Kárpátalján is súlyos a helyzet - közölte Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter pénteki tájékoztatóján.



A hivatalosan közölt adatok alapján péntekre az azonosított fertőzöttek száma 10 155 új esettel 1 384 917-re, az elhunytaké pedig 172-vel 26 763-ra nőtt. Eddig 1 191 022-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint négyezren, az aktív betegek száma viszont több mint 5800-zal 167 132-re nőtt.



Az elmúlt napban ismét kimagaslóan sok, 3355 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba, számuk harmadik napja haladja meg a háromezret.



A legtöbb új beteget, 910-et megint az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel, Kárpátalján pedig 748-at, amivel a megye harmadik helyre került a napi statisztikában.



Az egészségügyi miniszter tájékoztatóján "feszültnek" nevezte a járványhelyzetet az országban. Közölte, hogy két nyugati régió, Kárpátalja és Vinnicja került a határára annak, hogy a legsúlyosabb, "vörös" besorolást kapja, amivel a legszigorúbb korlátozásokat vonja maga után, egyebek mellett a tanítás beszüntetését az iskolákban, a vendéglátóhelyek bezárását és mindenféle rendezvények tilalmát. Három régió a nyugati országrészben - Ivano-Frankivszk, Zsitomir és Csernyivci - megyék már "vörös" zónában vannak.



Hozzátette, hogy ezenfelül az Országos Orvostudományi Akadémia Epidemiológiai és Fertőző Betegségek Intézete megerősítette, hogy Ukrajnában is azonosították a koronavírus brit mutációját, amely sokkal veszélyesebb az európai vírustörzsnél. A tárcavezető előrejelzése szerint Ukrajnában a koronavírusos fertőzöttek száma még emelkedni fog nagyjából április végéig.



Denisz Smihal miniszterelnök előző nap nem tartotta kizártnak, hogy ha tovább romlanak a mutatók, ismét arra kényszerülnek, hogy a tavaly tavaszihoz hasonló szigorú zárlatot vezessenek be az országban. Akkor még a nagyvárosi metrók közlekedését is leállították több hónapra.