Koronavírus-járvány

Újabb szerb ortodox püspök halt bele a kór szövődményeibe

A koronavírus-járvány kitörése óta a szerb ortodox egyház számos vezetője megfertőződött, aminek hátterében az áll, hogy a főpapok nem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket, továbbra is tartanak szertartásokat, és ugyanazzal a kanállal áldoztatnak is. 2021.03.05 09:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb szerb ortodox főpap, Atanasije nyugalmazott, korábbi zahumljei-hercegovinai püspök halt bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe.



A 83 éves főpap már az új pátriárka megválasztásánál sem volt jelen február 18-án, kórházban kezelték.



Szerdán karanténba vonult Porfirij pátriárka, a szerb ortodox egyház közelmúltban megválasztott új vezetője, mert a napokban kapcsolatba került egy olyan személlyel, akinél később koronavírus-fertőzést állapítottak meg. Az előző pátriárka, Irinej novemberben halt bele a koronavírus-fertőzésbe, miután részt vett a montenegrói ortodox egyházfő, Amfilohije temetésén, aki szintén a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele.



A február 18-i pátriárkaválasztást követő napokban derült ki az is, hogy a választási küldöttek közül Irinej bácskai püspök is fertőzött volt.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 3866-tal 474 807-re, Koszovóban 591-gyel 71 444-re, Észak-Macedóniában 721-gyel 105 282-re, Montenegróban 567-tel 78 060-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 910-zel 134 892-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 17-tel 4498-ra, Koszovóban héttel 1627-re, Észak-Macedóniában kilenccel 3165-re, Montenegróban nyolccal 1039-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 26-tal 5293-ra nőtt.