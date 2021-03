Koronavírus-járvány

Ukrajnában több mint tízezer új beteget regisztráltak

Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csütörtökre több mint tízezer új beteget regisztráltak, mintegy 2800-zal többet a megelőző napinál, a járvány kezdete óta elhunytak száma pedig mostanra meghaladta a 26,5 ezret.



A hivatalosan közölt adatok alapján az azonosított fertőzöttek száma 10 057 új esettel 1 374 762-re, az elhunytaké pedig 194-gyel 26 591-re nőtt. Eddig 1 186 873-an gyógyultak meg, közülük előző nap mintegy 4800-an, az aktív betegek száma így több mint ötezerrel 161 298-ra nőtt.



Az elmúlt napban ismét kimagaslóan sok, 3271 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba, a megelőző napon is számuk csaknem elérte a 3500-at.



A legtöbb új beteget, 868-at megint az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint az igazolt fertőzöttek száma a fővárosban meghaladta a 140 ezret, az elhunytaké 21-gyel 2718-ra nőtt.



Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg a fővárosban 30-40 százalékos a kórházak leterheltsége, viszont az intenzív osztályoké már csaknem elérte a 60 százalékot. Szavai szerint azért sok a súlyos beteg, mert az emberek közül sokan későn fordulnak orvoshoz.



Szvitlana Satalova egészségügyi miniszterhelyettes csütörtöki tájékoztatóján közölte, hogy a gyártó kérésére titkosította az információkat a koronavírus elleni vakcina áráról, szállítójáról, valamint magáról a gyártóvállalatról. Megerősítette, hogy valóban szerepel az egészségügyi tárca február 19-i utasításában, amelyet a helyi egészségügyi szerveknek küldött, és amelyben a vakcinaadagok felosztásáról van szó a régiók között, hogy ezek bizalmas információknak minősülnek. Hangsúlyozta, hogy a titoktartási követelmény nem a minisztérium akarata, hanem szerepel abban a szerződésben, amelyet az oltóanyag-vásárlással megbízott cég, a Crown agents kötött a gyártóvállalattal. Megjegyezte, hogy tudomása szerint más országok által kötött vakcinavásárlási szerződésekben is van ugyanilyen titoktartási záradék.



Ukrajnába eddig egyfajta oltóanyag érkezett, múlt kedden félmillió dózis az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcinából. Az egészségügyi tárca közlése szerint eddig 9568 embert oltottak be.