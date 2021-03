Koronavírus-járvány

Romániában átlépte az egymilliót a beoltottak száma

Egymilliomodikként egy mozgássérült, de - orvosai szerint - kiváló szellemi egészségnek örvendő 86 éves nő kapta meg az oltást a bukaresti egyetemi kórházban. 2021.03.03 12:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csaknem húszmilliós lakosságú Romániában szerdán meghaladta az egymilliót a koronavírus ellen beoltott állampolgárok száma.



Egymilliomodikként egy mozgássérült, de - orvosai szerint - kiváló szellemi egészségnek örvendő 86 éves nő kapta meg az oltást a bukaresti egyetemi kórházban. A vakcinát Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltáskampány koordinátora adta be Florin Citu miniszterelnök jelenlétében.



A kormányfő elégedetten nyilatkozott az oltáskampány menetéről, amelynek során az eredetileg kitűzött március végi időpontnál korábban sikerült immunizálni az első egymillió állampolgárt. Közülük több mint 600 ezren a második adag vakcinát is megkapták.



Citu szerint a továbbiakban felgyorsul az immunizáció üteme: márciusban 2,6 millió adag vakcina érkezik Romániába és úgy vélte, továbbra is tartható az a célkitűzés, hogy szeptember végéig 10,4 millió román állampolgárt oltsanak be koronavírus ellen.



A miniszterelnök szerint ugyanakkor nem jött el a lazítás ideje, tűrhetetlennek nevezte, hogy az utcán és közszállítási járműveken egyre gyakrabban látni védőmaszk nélküli embereket. Citu felszólította a lakosságot az óvintézkedések fegyelmezett betartására, a belügyminisztériumot pedig a korlátozások - távolságtartás, maszkviselés - szigorú betartatására.



Romániában elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatták meg a vakcinát, ezzel párhuzamosan pedig január közepén megkezdődött a kampány jelenleg is tartó második szakasza, amelynek során a 65 év felettieket, a krónikus betegeket és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit oltják.



Gheorghita szerdán megerősítette: március 15-től bárki feliratkozhat a koronavírus elleni oltásra, de az oltáskampánynak a teljes lakosság előtt megnyíló, várhatóan áprilisban kezdődő harmadik szakasza idején is elsőbbséget fognak élvezni az első két szakaszban kiemelt társadalmi rétegek képviselői.