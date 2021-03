Koronavírus-járvány

New York-i koronavírus-változatot találtak Izraelben

Újabb, ezúttal New York-i koronavírus-variánst hordozókat találtak Izraelben - jelentette a helyi média szerdán.



Egy család három tagjánál mutatták ki az újabb, Izraelben eddig ismeretlen változatot, amelyről ezekben a napokban próbálják kideríteni, hogy hatékony-e ellene az Izraelben használt, a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyag.



A család tagjai nem működnek együtt a hatóságokkal, s azt feltételezik róluk, hogy New Yorkból visszatért személlyel kerültek kapcsolatba, így fertőződtek meg. Attól tartanak, hogy mások is elkaphatták ezt a vírusváltozatot, akikről még nem tudnak.



Két, a dél-afrikai variánshoz hasonló esetet is találtak, amelyről már bebizonyosodott, hogy az oltás kevésbé hatékony vele szemben. Izraelben a rendkívül fertőző brit mutáció okoz ma már szinte minden új koronavírus-fertőzést.



Az újabb és esetleg veszélyesebb vírusvariánsok Izraelbe jutása aggasztja leginkább az egészségügyi tisztviselőket, s ezért javasolták a tel-avivi Ben Gurion repülőtér lezárását január 25-én.



A koronavírus-járvány kérdéseivel foglalkozó kabinet kedden jóváhagyta a repülőtér részleges megnyitásának tervét a közelgő választások előtt, miután a kormányt számos bírálat érte a "kivételezési bizottság" miatt, amely eldöntötte, mely izraeliek léphetnek be az országba a reptér zárlata ellenére.



Úgy döntöttek, hogy március 7-től naponta 3000 beutazást engedélyeznek, és ehhez ezentúl nem szükséges a bizottság engedélye. A grémium csak a nem izraeli állampolgárok számára biztosíthatja a belépést, és az oltás révén még nem védetteknek kell igazolást kérni tőlük az ország elhagyásához.



Az országba érkezőket tesztelni fogják, s karanténbe kell vonulniuk, amit elektromos követővel fognak ellenőrizni, mert korábban a visszatérők jelentős része nem tartotta be a rendelkezéseket.



Jelentős sikereket könyvelhet Izraelben el az oltási kampány, a 70 év fölöttieknek több mint 90 százalékát már legalább egyszer beoltották. A 13-as kereskedelmi tévé közvélemény-kutatása szerint mindazonáltal az izraeliek 48 százaléka elégedetlen azzal, ahogyan Benjámin Netanjahu miniszterelnök kezeli a járványt, és csak 28 százalék tartotta megfelelőnek. A megkérdezettek 62 százaléka azt mondta, hogy nem hisz a kormány közegészségügyi irányelveiben, szemben az azokat támogató 28 százalékkal.



Kedden 35 906 embert oltottak be először és - három héttel az első dózis után - 58 127-et másodszor. Az oltási kampány kezdete, december 20. óta 4 811 712-ten (az ország lakosságának 51,74 százaléka) kapták meg az első és 3 503 621-en a második dózis vakcinát is.

Az elvégzett 91 122 tesztből 4265 vírushordozót azonosítottak, ami 4,8 százalékos arányt jelent. Tavaly március óta 787 211-en fertőződtek meg koronavírussal a mintegy 9,3 millió lakosú Izraelben. Jelenleg 42 733 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, 1195 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 717-en súlyos állapotban vannak, és 224 ember van lélegeztetőgépen. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 5797-en haltak meg Izraelben.