Koronavírus-járvány

Tévedésből két különböző gyártótól származó vakcinával oltották be - videó

Az első, Pfizer-Biontech vakcinát január végén kapta, majd három hétre rá a kínai Sinopharm oltást adták be neki. A tévedésre csak utólag jöttek rá. 2021.03.03

Két különböző gyártótól származó vakcinával oltottak be tévedésből egy szerb férfit. Az első, Pfizer-Biontech vakcinát január végén kapta, majd három hétre rá a kínai Sinopharm oltást adták be neki. A tévedésre csak utólag jöttek rá. A férfi nem sokkal később rosszul lett, infúziót is kapott, és bár mindez már két hete történt, azóta sem érzi jól magát.