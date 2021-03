Betegség

Másik kórházba szállították át a brit uralkodó férjét

A palota ezúttal sem közölte, hogy milyen fertőzésről van szó és azt sem, hogy a közkeletűen csak Barts néven emlegetett kórházban pontosan milyen kardiológiai problémát vizsgálnak. 2021.03.01 17:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Másik kórházba szállították át hétfőn Fülöp edinburghi herceget, II. Erzsébet királynő férjét.



A Buckingham-palota tájékoztatása szerint a 100. évében járó Fülöp herceget a VII. Eduárd királyról elnevezett londoni kórházból a Szent Bertalan nevét viselő kórházba - St. Bartholomew's Hospital - vitték és ott a kezelés eredeti indokaként említett, közelebbről nem részletezett fertőzés mellett a herceg egy már régebb óta fennálló szívproblémáját is vizsgálják.



A palota ezúttal sem közölte, hogy milyen fertőzésről van szó és azt sem, hogy a közkeletűen csak Barts néven emlegetett kórházban pontosan milyen kardiológiai problémát vizsgálnak.



A londoni City pénzügyi központjában működő, csaknem 900 éve alapított Barts a brit főváros egyik kiemelkedő kardiológiai klinikája.



Udvari illetékesek már a herceg február 16. óta tartó kórházi kezelésének kezdete után hangsúlyozták, hogy Fülöpöt nem koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházba vinni.



Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő - aki áprilisban ünnepli 95. születésnapját és 69 éve ül az Egyesült Királyság trónján - január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást.



Az edinburghi hercegnek, aki júniusban tölti be 100. életévét, már volt komolyabb szívpanasza: 2011 karácsonyának előestéjén mellkasi fájdalmak miatt a királyi család Londontól északkeletre fekvő téli rezidenciájáról, Sandringham kastélyából a légierő helikopterével kellett kórházba szállítani. Akkor szívkoszorúér-elzáródást diagnosztizáltak nála, és a panasz okát szívkatéteres beavatkozással és egy artériatágító betét beültetésével sikeresen megszüntették.



A Buckingham-palota szóvivője hétfői tájékoztatásában nem említette, hogy Fülöp kivizsgálást igénylő mostani szívproblémája összefügg-e a csaknem tíz évvel ezelőtti betegséggel.



Az udvari illetékes közölte ugyanakkor, hogy a herceg szervezete reagál a kezelésekre, és Fülöp továbbra is jól érzi magát.



A szóvivő hozzátette: a herceg legalább e hét végéig kórházban marad.



Az edinburghi herceg 2017 őszén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől és azóta nem fogad el meghívásokat nyilvános eseményekre.



II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját.