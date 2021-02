Koronavírus-járvány

Szlovén Orvosi Kamara elnöke: az EU-nak fel kell gyorsítania az oltóanyag-beszerzési eljárásokat

Az Európai Uniónak (EU) fel kell gyorsítania a koronavírus-oltóanyag beszerzési eljárásokat - mondta Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglalkozó szakbizottságának volt vezetője, a Szlovén Orvosi Kamara új elnöke vasárnap.



"Azok az országok, amelyek nem tagjai a blokknak, megelőznek minket. Ez nem jó" - hangsúlyozta a szakember, aki gyorsított jóváhagyási eljárást sürgetett, ideértve az orosz és a kínai vakcina engedélyezését is.



"Ami engem zavar, az az EU válasza. Túl lassúnak tartom" - fogalmazott.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság 5,8 százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 121 289-en, közülük a másodikat is 51 239-en kapták meg.



Az országban vasárnapra 451-gyel 190 081-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 7 beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3830-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 529-en vannak kórházban, 93-an intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 356 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 242 973-at. Egy nap alatt 15 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5526-ra emelkedett. Kórházban 762 beteget ápolnak, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.



Annak ellenére, hogy egymást követő kilencedik napon nőtt a fertőzöttek száma az országban az ezt megelőző időszakhoz képest, a zágrábi kormány újabb enyhítésekről döntött. Hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai, és a zárt téri edzéseket is engedélyezik.