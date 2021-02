Elképesztő!

Lehet, hogy le akartak lőni egy polgári repülőgépet?

Furcsa jelenségre lettek figyelmesek az American Airlines Phoenixbe tartó 2292-es járatának pilótái vasárnap Új-Mexikó felett.



"Van rajtunk kívül más is a légtérben? Mert valami most repült át felettünk. És gyűlölöm ezt mondani, de ez a valami, egy hosszúkás hengeres tárgy, egy cirkálórakéta vagy micsoda, nem tudom, mi volt ez, épp most szállt el felettünk, de baromi gyorsan" - mondta az egyik pilóta repülésirányítónak a CBS amerikai hírcsatornához eljuttatott hangfelvétel tanúsága szerint.

A pilóta leírása alapján akár föld-levegő vagy levegő-levegő rakéta is lehetett.

A Pentagon cáfolta, hogy az Új-Mexikó déli részén található White Sands rakétalőterétől több mint 550 kilométer távolságban jelentett incidenshez a hadsereg bármelyik fegyvernemének köze lett volna.