Koronavírus-járvány

Olaszország egyre több városát zárják le a vírusmutációk terjedése miatt

Olaszország egyre több térségét és városát zárják le ismét az új koronavírus-variánsok erőteljes terjedése miatt, ami újból nagy nyomásként nehezedik a kórházakra. Eközben a halottak száma túllépte a 97 ezret az egészségügyi minisztérium péntek esti adatai szerint.



Az olaszok a küszöbön álló hétvégét akarják kihasználni az utolsó sétára vagy rövid kirándulásra a hatóságok által bejelentett ismételt korlátozások előtt.



Nápoly polgármestere azonban már bejelentette, hogy a szabadtéri mozgást is korlátozza, mivel szombaton és vasárnap lezárja a tengerparti sétányokat, és a szicíliai Palermo híres strandjaira sem lehet majd belépni a tömörülések elkerülése érdekében.



Több mint két hónap után ismét húszezer fölé emelkedett az egy nap alatt azonosított betegek száma. A halottak száma pénteken túllépte a 97 ezret.



A toszkánai Siena és Pistoia városát zárlat alá helyezték egészen március 7-ig.



"A járvány tavaly februári kezdete óta harmadik alkalommal helyezik Sienát zárlat alá, miközben karácsony után már teljesen megnyitották a várost, még a múzeumok is újranyitottak" - mondta egy Sienában élő magyar az MTI-nek. Hozzátette, hogy a tartományi elnök csütörtökön jelentette be a zárlatot a vírusvariánsok erősödése miatt.



Vörös színű, vagyis kiemelten veszélyes járványtérségnek számít többek között Brescia, Bologna, Perugia városa is, melyeknek lakói szintén nem hagyhatják el az önkormányzat területét.



Sajtóértesülések szerint hétfőtől ismét narancssárga, vagyis közepesen járványveszélyes térségnek számít Lombardia, Piemont, Marche tartomány, valamint Umbria és Abruzzo régió. Vörös, vagyis teljesen lezárt zóna lesz a déli Basilicata és Molise tartomány, amely maga kérte a karantén alá helyezését.



A szigorításokhoz a reprodukciós ráta emelkedése vezetett: a nagy britanniaI, a brazíliai és a dél-afrikai vírusmutációk terjedésével hirtelen ismét megugrott a naponta azonosított új betegek száma, és fokozatosan emelkedik a kórházban és intenzív osztályokon kezelteké.



Kritikus helyzet a lombardiai Bresciában alakult ki, melynek a megtelt kórházából a betegeket elkezdték átszállítani a milánói vásártéren még tavaly tavasszal felállított járványkórházba. Campania tartomány elővigyázatossági intézkedésként hétfőtől lezárja az oktatási intézményeket, miután a vírusvariánsok leginkább az iskolás korosztály között terjednek.



Olaszországban minden vírusvariáns erőre kapott, és egyre nehezebb elkülöníteni a gócpontokat, csökken a betegek átlagos életkora is, nem kizárt, hogy ismét országosan le kell állítani a tantermi oktatást - mondta Gianni Rezza, az egészségügyi minisztérium képviselője pénteki sajtótájékoztatóján. A Közegészségügyi Hivatal (Iss) arra szólította fel a lakosságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben kerülje a másokkal való találkozást.

Mario Draghi miniszterelnök az európai uniós tagállamok informális videókonferenciáján a vakcina-beszerzés és az oltás gyorsítását sürgette. Sajtóbeszámolók szerint az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok példáját említve Mario Draghi "vakcinázási önállóságot" szorgalmazott, az EU-n kívüli oltóanyag beszerzését vetve fel.



A Liga part vezetője, Matteo Salvini a miniszterelnökhöz csatlakozva kifejtette, hogy mivel "Európa nem szolgáltatja az ígért vakcina mennyiséget, helyes lenne, ha az olasz kormány is külföldön keresné a Covid-19 ellenszerét, a lakosság egészsége védelme nem tűr késedelmet".