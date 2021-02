Koronavírus-járvány

A cseh képviselőház új szükségállapot kihirdetésére szólította fel a Babis-kormányt

A képviselők ugyanakkor egy másik, az ellenzék által előterjesztett határozatban arra szólították fel a kormányt, hogy haladéktalanul hirdessen ki új szükségállapotot.



A szükségállapotra azért van szükség, mert a kormány által csütörtökön jelzett, minden eddiginél szigorúbb járványellenes óvintézkedések egy részét csak rendkívüli jogrendben lehet érvényesíteni. Az óvintézkedéseket a kormány a folyamatosan romló járványhelyzet miatt kényszerül elfogadni.



Andrej Babis miniszterelnök bejelentette, hogy a parlamenti alsóház ülése után azonnal összehívja a kormányt, és kihirdetik az új szükségállapotot.



A kormány és az ellenzék között jogi vita van arról, hogy a regionális elöljárók kezdeményezésére két hete kihirdetett, szombaton éjfélkor lejáró szükségállapot összhangban van-e az alkotmánnyal. Andrej Babis azt állítja, hogy igen, míg az ellenzék azt, hogy nem. A parlamenti felsőház több mint harminc tagja és néhány ismert jogász már a múlt héten beadvánnyal fordult az alkotmánybírósághoz, hogy döntse el a vitát.



A pénteki parlamenti alsóházi szavazás érdekessége, hogy az ellenzék javaslatát az új szükségállapot kihirdetésére a kormánykoalíció több képviselője is támogatta.



A kormány a már nyilvánosságra hozott elképzelések szerint hétfőtől kezdve három hétre betiltaná a lakosság szabad mozgását az egyes járások között, teljesen bezárnák az iskolákat (jelenleg is csak az elsősök és a másodikosok járnak iskolába), az óvodákat és a még nyitva tartó üzletek egy részét is.



Az iparvállalatok működését nem fogják korlátozni, de minden munkahelyen kötelező lesz a legalább FFP2-es kategóriájú maszk viselése. Minden munkahely saját maga fogja tesztelni alkalmazottait, az állam havi négy tesztet fizet a cégeknek - egy tesztre és alkalmazottra 60 koronát.



Az új óvintézkedéseket várhatóan már a cseh kormány péntek esti ülésén véglegesítik.