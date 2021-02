Koronavírus-járvány

Ukrajnában nyolcezer fölé emelkedett az új betegek száma

Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csütörtökre több mint nyolcezer, a megelőző napinál kétezernél is több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma meghaladta a 25,5 ezret és megint nagyon sokan kerültek kórházba.



Az újonnan regisztrált napi fertőzöttek száma egy héttel ezelőtt is még csak hatezer körüli volt. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 8147 új esettel 1 325 841-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 135-tel 25 596-ra. Eddig 1 159 311-en gyógyultak meg, közülük előző nap kevesebb mint négyezren, az aktív betegek száma így több mint négyezerrel 140 934-re nőtt.



Az elmúlt napban megint különösen sok, 2770 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba, a megelőző napon számuk meghaladta a háromezret.



A legtöbb új beteget, 711-et két nyugati régióban, Ivano-Frankivszk és Zsitomir megyékben jegyezték fel, de szintén sok, hatszázötven fölöttit jelentettek Kárpátaljáról és az ország legfertőzöttebb területéről, a fővárosból, Kijevből. A legtöbb napi haláleset, 18 Kijevben történt, Kárpátalján 13-an haltak bele a betegségbe.



Anatolij Psenicsnij, a kárpátaljai kormányzói hivatal egészségügyi osztályának igazgatója, közben tájékoztatóján elmondta, hogy a megyében az utóbbi napokban hirtelen megnövekedett a súlyos állapotú betegek száma, a régióban a koronavírusos fertőzöttek ellátására kijelölt 17 egészségügyi intézményből hét már majdnem 100 százalékig megtelt. Szavai szerint kétszer annyi új beteget vesznek fel, mint ahányat haza tudnak engedni.



Közben folytatódik Ukrajnában a szerdán elindult oltási kampány. Csütörtökön Kijevben is megkapta az első orvos a koronavírus elleni védőoltást. Az első vakcinaszállítmány kedden érkezett meg az országba Indiából. Az AstraZeneca licence alapján az indiai Serum Institute vállalat által, Covishield elnevezés alatt gyártott félmillió dózis vakcináról van szó, amelyet Ukrajna vásárolt. Szerdán az országban elsőként a közép-ukrajnai Cserkasziban kapta meg az oltást egy orvos.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál csütörtökön a helyi kormányzói hivatalok közléseire hivatkozva jelentette, hogy megérkeztek az oltóanyag-szállítmányok a nyugat-ukrajnai Lviv megyébe, az ország keleti részében lévő Poltava és Donyeck megyékbe, valamint a déli Odessza megyébe is.



Ukrajnában elsőként egészségügyi alkalmazottak kapják meg a védőoltást, közülük is előbb azok, akik közvetlenül ki vannak téve a fertőzésveszélynek, utána idősotthonok lakóit és nyolcvan évnél idősebbek beoltását tervezik.