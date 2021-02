Koronavírus-járvány

Terjed a járvány a cseh kisiskolások között is

Egyre inkább terjed a koronavírus-járvány a csehországi tanulók körében is - közölte Ladislav Dusek, a cseh Egészségügyi Információk és Statisztikák Hivatalának (ÚZIS) igazgatója.



"Január elejétől egyre inkább terjed a járvány a hat és tíz év közötti gyerekek körében is" - mondta Dusek a Lidové Noviny című lapnak. Szerinte ez összefüggésben van azzal, hogy januárban visszatértek az iskolapadokba az általános iskolák alsó tagozatainak első és másodikos tanulói.



Az általános iskolások többsége, valamint a közép- és főiskolások számára továbbra is on-line módon folyik az oktatás. "Információink szerint számos óvodában és az iskolában relatíve kicsi, öt-hat személyes fertőzésgócok alakultak ki. Ez azt bizonyítja, hogy a járvány az iskolákban is terjedőben van, elsősorban a koronavírus új, brit mutációjával " - mutatott rá a szakember.



Ladislav Dusek szerint a járvány egy éve egyértelműen azt bizonyította, hogy az óvintézkedések minden enyhítése után a gyerekek körében is emelkedett a fertőzések száma. Az ÚZIS igazgatója ezért ellenzi, hogy márciusban további korosztályok térhessenek vissza az iskolákba.



A cseh kormány azt tervezte, hogy március elején először az általános iskolák utolsó osztályainak tanulói, illetve az érettségire készülő középiskolások térhetnek vissza az iskolákba. A csütörtöki sajtójelentések szerint azonban kormány egyelőre lemondott erről a tervéről.



A prágai óvodákban egy tavaly ősszel készített anonim felmérés, amelyről a Mladá Fronta Dnes című lap fővárosi melléklete tájékoztatott, kimutatta, hogy a szülők nagy része gyakran akkor is elküldte gyermekét az óvodába, amikor azok egészségi szempontból nem voltak teljesen rendben.



Ezt alapvetően azzal indokolták, hogy munkába kell menniük, és másképpen nem tudják megoldani a gyermekek őrzését. A felmérés szerint súlyos probléma eddig egyetlen óvodában sem jelentkezett, de a szakemberek veszélyesnek minősítették azt a tényt, hogy az óvodások mintegy 35-40 százaléka került így kapcsolatba a koronavírussal. Hogy milyen arányban fertőződtek meg a gyerekek, arról nincs kimutatás.