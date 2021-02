Koronavírus-járvány

Meghaladta a 18 milliót a beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi minisztérium szerdai ismertetése szerint meghaladta a 18 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. Az új adatsorból kitűnik, hogy az utóbbi tíz napban több mint 3 millióan részesültek a vakcinában.



A szaktárca beszámolója szerint eddig 18 242 873-an kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát, a második adagot 669 105 embernek adták be.



Az első és a második beadott dózisok száma ennek alapján 19 millió közvetlen közelében jár.



A brit kormány február 15-re tűzte ki azt a célt, hogy az oltási menetrend élén szereplő négy legveszélyeztetettebb lakossági csoport mindegyik tagja - 15 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.



Ez a cél a határidő előtt egy nappal teljesült: február 14-ig 15 062 189-en kapták meg az első dózist, és a szerdai adatok alapján azóta további 3,2 millió embert oltottak be.



Az egészségügyi minisztérium szerdai kimutatása szerint mozgó egyheti időszakokra vetítve Nagy-Britanniában jelenleg átlagosan 329 ezer első oltási adagot adnak be naponta.



Az eddigi napi rekordot január 30-án érték el: aznap csaknem 600 ezer embert oltottak be a vakcina első adagjával.



A brit kormány új célkitűzése az, hogy július végére a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 58 millió ember - megkapja a koronavírus elleni oltást.



Az eredeti oltási menetrend ezt a célt szeptemberre tűzte ki, de Boris Johnson brit miniszterelnök a hétvégén bejelentette: az oltási kampány eddigi lendülete alapján, és az ütem még további gyorsításának szándékától vezérelve a brit kormány a céldátumot július végére előrehozta.

Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem oltóanyag-kutatási professzora a londoni alsóház tudományos és technológiaügyi bizottságának szerdai meghallgatásán kijelentette: a jövőben várhatóan orrspray vagy tabletta formájában alkalmazható oltások is megjelennek a koronavírus elleni vakcinák sorában.



A szerdán ismertetett új adatok szerint mindeközben továbbra is folyamatosan és jelentős ütemben csökken az új fertőződések, a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegség miatt újonnan kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma Nagy-Britanniában.



A brit egészségügyi minisztérium közölte: a szerdán zárult egy hétben 73 392 koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal, 12 634-gyel, 14,7 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.



Az elmúlt egy hétben 10 171 beteget kellett kórházba szállítani, 2646-tal, 20,6 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapítása utáni 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - a szerdán zárult egy hétben 2815 páciens haláláról érkezett jelentés.



Ez azt jelenti, hogy a Covid-19 betegség okozta halálozások heti száma 1267-tel, 31 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.