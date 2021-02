Korrupció

Bécs honlapot indított korrupciós ügyek anonim bejelentésére

Bécs Városának koalíciós vezetése olyan honlapot indított el, ahol anonim módon lehet bejelentést tenni hivatallal való visszaélésről, vagy megvesztegetésről. Bécs már 2002 óta elkötelezetten dolgozik a korrupciós ügyek megelőzéséért és az átláthatóság növeléséért.



Az átláthatóság kérdése a 2020-ban megalakult bécsi szociáldemokrata-liberális koalíció egyik fontos programpontja. A felek több intézkedésről is döntöttek, például a Számvevőszék átalakításáról és az információs szabadság megvalósulását segítő független megbízott posztjának létrehozásáról. Az átláthatóság elősegítését célozza az az új honlap is, ahol egyszerűen és anonim módon lehet bejelentést tenni korrupciós ügyekről. Ezzel egy biztonságos online tér létesült, ahol senkinek nem kell félnie bejelentése következményeitől.



A visszaélések korai felismerése mellett a városvezetés számára kiemelt fontosságú a kockázatos helyzetek megelőzése az anyagi károk megakadályozása és a város jó hírnevének megőrzése érdekében. Ebben kiemelt szerepük van a bejelentő személyeknek, akik az eddigi jogi védelem mellett az anonim bejelentés lehetőségének köszönhetően technikai védelmet is kapnak. A honlap időtől és helytől függetlenül elérhető, elsősorban a városházi alkalmazottak, illetve a városvezetés ügyfelei, szerződéses partnerei számára. Ezen keresztül lehet korrupciógyanús eseteket (pl. hivatallal való visszaélés) vagy gazdasági bűncselekményeket (hűtlen kezelés) jelenteni, illetve ha valaki valamilyen előírásnak nem megfelelően cselekszik - ide tartozik például az ajándékok elfogadása. A bejelentéseket a város Belső Ellenőrzési és Megfelelőségi Csoportjának tapasztalt alkalmazottai dolgozzák fel.



Az osztrák fővárosban 2002 óta hoznak átfogó intézkedéseket a korrupció megelőzésére és leküzdésére, melynek alapköve a Bécsi Korrupcióellenes Program. Ennek fontos elemei például a Korrupciómegelőzési Kézikönyv, képzések és e-learning programok, belső ellenőrző-és kockázatkezelési rendszerek, valamint a Bécsi Antikorrupciós Telefonvonal. Az intézkedések hatékonyságát jól mutatja, hogy az osztrák Transparency International "átlátható közösségek" kategóriájában Bécs 2017-ben és 2019-ben ötven osztrák nagyvárosközül az első helyet érte el.