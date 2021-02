Koronavírus-járvány

Babis: a cseh kormány kérni fogja a szükségállapot meghosszabbítását

A cseh kormány kérni fogja a parlamenttől a hét végén lejáró szükségállapot további meghosszabbítását - jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök a kormány szerda reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón.



A csehországi helyzet "rendkívül komoly", és március elején valószínűleg a legrosszabb lesz a koronavírus-járvány tavaly márciusi kirobbanása óta - mondta Babis újságíróknak. Leszögezte: az óvintézkedések szigorítását is tervezik, és ezekről várhatóan az esti újabb kormányülésen születik döntés.



"Meg kell ezt tennünk, mert ellenkező esetben a kórházakban teljes lesz a katasztrófa. Ilyen helyzetben még nem voltunk" - mondta a miniszterelnök.



"Az egészségügy szemszögéből nézve pokoli napok állnak előttünk" - tette hozzá.



A szerda reggeli kimutatások szerint a cseh kórházakban jelenleg mintegy 6300 személyt kezelnek koronavírussal, közülük több mint 1300 állapota súlyos.



A szaktárca szerint a speciális covidos és az intenzív osztályokon már csak az ágyak mintegy 15 százaléka szabad. Számos kórház megtelt, és az érintett járásokból az ország más kórházaiba szállítják a betegeket.



Bejelentették, hogy a kormány felvette a kapcsolatot azokkal a német régiókkal is, amelyek hajlandóak segítséget nyújtani a cseheknek. Szászország, Bajország és Észak-Rajna-Vesztfália már konkrét ajánlatokat is küldött. A lengyel határ mentén elterülő Královohradecky régió pedig azt jelezte, hogy megegyezésre jutott a szomszédos lengyel régióval a cseh betegek esetleges Lengyelországba szállításáról.



Jan Blatny egészségügyi miniszter a közszolgálati hírtelevíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy az új fertőzések több mint felében már kimutatható a brit vírusmutáns, és eddig hét olyan esetet vizsgálnak, ahol gyanú van a dél-afrikai vírusmutánsra.



A cseh kormány és az ellenzék a hét elején megegyezett egy pandémiatörvény gyorsított elfogadásában, amely felválthatná a vasárnap lejáró szükségállapotot. Babis szerdán kijelentette: ez a törvény nem teszi lehetővé azokat az óvintézkedéseket, amelyekre a jelenlegi helyzetben szükség van.



A helyzet megoldásáról a kormányfő és a szakminiszterek délután újra tárgyalnak az ellenzékkel, a szakszervezetekkel, valamint a munkaadókkal is.