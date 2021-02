Koronavírus-járvány

Megkezdődik az oltási kampány Ukrajnában

Szerda reggel útnak indították Kijevből az első koronavírus elleni vakcinákat Ukrajna különböző régióiba, és a nap folyamán megkezdődik az oltási kampány - jelentette be napi tájékoztatóján Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter.



Az első oltóanyag-szállítmány kedden érkezett meg repülővel a kijevi Boriszpil repülőtérre Indiából. Az AstraZeneca licence alapján az indiai Serum Institute vállalat által, Covishield elnevezés alatt gyártott félmillió dózis vakcináról van szó, amelyet Ukrajna vásárolt.



Korábban a kormány azt tervezte, hogy a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül már jóváhagyott, 117 ezer Pfizer-vakcinával kezdik meg az oltási kampányt, ám ez a szállítmány még nem érkezett meg A Pfizer oltóanyagát emellett csak kedden jegyezték be Ukrajnában.



A miniszter közölte, hogy Ukrajna részt fog venni egy orrspray vagy cseppek formájában alkalmazható koronavírus elleni készítmény klinikai vizsgálataiban. Erről az ukrán miniszteri küldöttég indiai látogatása alatt a Bharat Biotech gyártóvállalattal állapodtak meg.



Sztepanov kifejtette, hogy Indiában most indul a készítmény klinikai tesztjének első szakasza. A második és a harmadik szakaszban a tesztek egy részét Ukrajnában végezhetik majd el. A tervek szerint a tesztelések szeptember-októberre lezárulhatnak. Ukrajna pedig a vizsgálatokban való részvételének köszönhetően elsődleges hozzáférést fog kapni ehhez a szerhez, ha az hatékonynak bizonyul - emelte ki a miniszter.



A hivatalosan közölt adatok szerint szerdára Ukrajnában 5850-nel 1 317 694-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 152-vel 25 461-re. Az új betegek száma csaknem 1700-zal lett több az előző napinál. Eddig 1 155 422-en gyógyultak meg, közülük előző nap mintegy 3,6 ezren, az aktív betegek száma így több mint kétezerrel 136 811-re nőtt.



Az elmúlt napban kimagaslóan sok, 3049 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba, több mint két és félszer annyian, mint a megelőző napon.