Koronavírus-járvány

A spanyol kormány 11 milliárd eurós gazdasági mentőcsomaggal segíti a vállalkozásokat

A spanyol kormány 11 milliárd euró értékű újabb mentőcsomaggal segíti a vállalkozásokat - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök a parlament alsóházának szerdai ülésén Madridban, ahol a járványügyi helyzet alakulásáról és a kormányzati intézkedésekről adott tájékoztatást.



"Egy év egészségügyi, gazdasági, társadalmi krízis után (...) a spanyol társadalom kimerült és a politikától emberséget, felelősséget, nagylelkűséget vár" - fogalmazott a kormányfő.



Mint mondta, a hamarosan elfogadandó segélycsomag révén jelentős forráshoz juthatnak azok az egyéni vállalkozók, cégek, kis- és középvállalkozások, amelyek a járvány kitörése előtt növekedtek és versenyképesek voltak, de most rendkívül nehéz és bonyolult helyzetben vannak a turizmusban, a vendéglátásban és a kiskereskedelemben.



Hozzátette: Spanyolországban a járvány miatt nyújtott különböző kárenyhítő támogatások mértéke meghaladja a 200 milliárd eurót.



"2021 az oltás éve lesz és a gazdasági, társadalmi fellendülésé" - jelentette ki a miniszterelnök.



Beszámolt arról, hogy az országnak 136 millió adag oltóanyagra van szerződése öt gyártóval az uniós megállapodások keretein belül. Emellett mintegy 10 millió eurót költöttek eddig saját vakcinafejlesztési programokra.



Pedro Sánchez elismerte: tavaly tavasszal, a járvány első hulláma után túl gyorsan oldották fel a korlátozó intézkedéseket. Véleménye szerint "meg kell tanulni a leckét", most óvatosan kell cselekedni, hogy elkerüljék az újabb, immár negyedik járványhullámot.



Spanyolország Európa negyedik legfertőzöttebb országa, ahol az elmúlt egy évben több mint 3,1 millió embernél szűrték ki a koronavírus-fertőzést. A járvány harmadik hulláma lecsengőben van, százezer emberből átlagosan 236-an fertőzöttek, ami az eddigi legalacsonyabb esetszám ebben az évben.



A járvány halálos áldozatainak száma meghaladja 68 ezret, 871-en az utóbbi egy hétben hunytak el.



A három európai engedéllyel rendelkező vakcinából összesen 3,6 millió érkezett meg eddig a dél-európai országba. Az első dózist több mint 3,1 millió embernek adták már be, a teljes védettséghez szükséges második adagot is 1,2 millióan kapták meg.



A kormány nyár végére ígéri a közösségi immunitás kialakulásához szükséges 70 százalékos átoltottság elérését, amelyhez 33 millió embernek kell megkapnia az oltást.