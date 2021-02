Koronavírus-járvány

Csehország ötezer adag Moderna-vakcinát kapott Izraeltől

Izrael több ezer, a koronavírus elleni vakcinát adományozott Csehországnak - közölte Tomás Petrícek cseh külügyminiszter kedden Prágában újságírókkal.



Radek Vondrácek, a cseh parlamenti alsóház elnöke Petrícek közlését úgy pontosította, hogy 5000 adag Moderna-vakcináról van szó, amelyeket az izraeli kormány Andrej Babis cseh miniszterelnök kérésére küldött a cseheknek. A Lidovky.cz hírportál úgy értesült, hogy a Moderna-vakcinákkal a cseh hadsereg 2500 olyan tagját oltják be, akik közvetlenül segédkeznek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.



Petrícek szerint a cseh kormány jelenleg nagy erőfeszítéseket fejt ki annak érdekében, hogy felgyorsítsa az Európai Unió keretében megrendelt, koronavírus elleni vakcinák szállítását. Az izraeli kormány döntése a nagyon jó cseh-izraeli kapcsolatok bizonyítéka - szögezte la a cseh külügyek irányítója.



A prágai CTK hírügynökség az izraeli rádióra hivatkozva azt jelentette, hogy Izrael oltóanyagot ajándékozott olyan országoknak, amelyek diplomáciai téren komoly segítséget nyújtanak a zsidó államnak. Csehország mellett Honduras és Guatemala is kap az izraeliektől vakcinát.



A múlt héten írta meg a cseh sajtó, hogy Babis miniszterelnök január elején levélben fordult izraeli kollégájához, és megkérte, hogy az Izraelben esetleg feleslegessé vált oltóanyagot adják el a cseheknek. Babis levelében a két ország közötti rendkívül szoros kapcsolatokkal érvelt, illetve azzal, hogy Csehország megerősíti diplomáciai képviseletét Jeruzsálemben. A városban már egy éve működik a cseh kulturális központ kirendeltsége, és a közeli napokban a cseh nagykövetség is irodát nyit Jeruzsálemben.



A legfelsőbb cseh politikai vezetők kedden délután a Prágai Várban tartott találkozójukon közös nyilatkozatban megerősítették, hogy Csehország csak az Európai Unióban jóváhagyott vakcinákat fogja használni a koronavírus elleni oltási kampány során. Ugyanakkor továbbra is kiemelt feladatnak mondták, hogy minél több vakcinát szerezzenek be minél változatosabb forrásokból. A csehek jelenleg a Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca cégek vakcináit használják. Andrej Babis korábban budapesti útja után úgy nyilatkozott, hogy mérlegelik az orosz Szputnyik V vakcina használatát is, de ez később lekerült a napirendről.



Keddi közlés szerint Csehországban eddig mintegy 570 ezer személyt oltottak be koronavírus ellen.