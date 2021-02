Koronavírus-járvány

Horvátországban megkezdődött a 65 évesnél idősebb és krónikus betegek tömeges beoltása

Horvátországban megkezdődött kedden a 65 évesnél idősebb és krónikus betegek tömeges beoltása.



Ezzel az ország belépett az oltási kampány második fázisába - állapította meg Vili Beros egészségügyi miniszter az egyik zágrábbi oltóponton adott nyilatkozatában. Kiemelte: a tömeges oltópontok elengedhetetlenek ahhoz, hogy felgyorsuljon az oltási kampány, bár - mint hozzátette - egyelőre még mindig nem rendelkeznek nagyobb mennyiségben oltóanyaggal.



Zágrábban 19 ideiglenesen kialakított oltóponton több száz embert oltottak be kedden, voltak, akik több órát vártak a vakcinára, többségében idős emberek. A hét végéig 45 ezer embert terveznek beoltani csak a fővárosban.



Horvátországba eddig több mint 210 000 ampulla oltóanyag érkezett, ebből 166 146-ot használtak fel: 108 311-en kapták meg az első dózist, 57 835-en pedig már a másodikat is.



Az országban az elmúlt 24 órában 343 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 240 360-at. Egy nap alatt 13 beteg halt bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 5462-re emelkedett. Kórházban 786 beteget ápolnak, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában keddre 899-cel 186 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában nyolc beteg hunyt el, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 3792-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 567-en vannak kórházban, 107-en intenzív osztályon.



A mintegy kétmilliós Szlovéniában eddig a lakosság négy és fél százalékát oltották be a koronavírus ellen. Az első dózist 94 999-en, ebből a másodikat 50 142-en kapták meg.