Koronavírus-járvány

Ausztriában enyhén javultak a gazdasági mutatók

Ausztriában némileg javultak a gazdasági mutatók annak köszönhetően, hogy két héttel ezelőtt óvatos nyitás kezdődött, a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt teljes zárlat után - jelentette be Gernot Blümel pénzügyminiszter kedden a Martin Kocher munkaügyi miniszterrel és Margarete Schramböck gazdasági miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



"Még messze vagyunk a tavalyi adatoktól, de jobban állunk, mint két héttel ezelőtt" - mondta Blümel. A kereskedelmi forgalom 6 százalékos, míg az egyéni fogyasztás 4,5 százalékos emelkedést mutat - vázolta az adatokat a tárcavezető. Hozzátette, az úgynevezett "veszteség bónusz" támogatást - amelyre februártól már nemcsak a bezárt vállalatok, hanem a velük indirekt módon gazdasági tevékenységet folytató és ezáltal veszteségeket elszenvedő cégek is jogosultak - eddig 16 ezer vállalkozás igényelte, mely 80 millió eurós támogatási volument jelent. Az adófizetési halasztást pedig 900 ezren kérték, és ezt a lehetőséget most június 30-áig meghosszabbítják - tette hozzá.



Kocher ismertette az aktuális munkaügyi adatokat, miszerint a munkanélküliek száma Ausztriában jelenleg 441 ezer, amely 8500 fővel kevesebb, mint az előző héten. Az enyhe javulás egyrészt az újranyitott kereskedelmi egységeknek és szolgáltatóknak, másrészt a szezonális munkaerőpiaci változásoknak köszönhető. Pillanatnyilag 485 ezer munkavállaló dolgozik rövidített munkaidőben, 20 ezerrel többen, mint az előző héten. Ez az emelkedés is igazolja, "mennyire hatékony és hasznos ez az eszköz", melyet a munkavállalók megtartásának érdekében vezettek be, és amelyet június végéig szintén meghosszabbítanak - hangsúlyozta a munkaügyi miniszter.



Schramböck a legfrissebb statisztikai adatokra hivatkozva elmondta, 2020-ban 38 százalékkal kisebb arányú volt a vállalati fizetőképtelenség, mint egy átlagos évben, és kijelentette "az intézkedések hatásosak". Hozzátette, "számítások szerint a gazdaságot támogató intézkedések nélkül ötször akkora lenne a csőd vállalati szinten, mint normál esetben." A tárcavezető szólt a több mint ezer cégről, amelyek már csatlakoztak Ausztria nagyszabású koronavírus-tesztelési programjához, és kiemelte, minden egyes elvégzett szűrővizsgálathoz 10 euró támogatást ad az állam. A miniszter arra is emlékeztetett, hogy még ezen a héten igényelhető az úgynevezett "befektetési prémium", mely a jelenlegi válsághelyzetben az új beruházásokat hivatott támogatni.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 1727 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 448 371 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1362, az intenzív kezelésre szorulók 271-en vannak. A vírusfertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 37-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8434-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 423 014.